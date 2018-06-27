آبل تطلق تطبيق Schoolwork بشكل مجاني للمُدرِسين

أعلنت شركة آبل عن تقديمها تطبيق Schoolwork الموجه للمدرسين بشكل خاص لمساعدتهم على متابعة أعمالهم بشكل منظم ومميز، حيث سيكون بإمكانهم كتابة التعيينات والمهام المختلفة بجانب متابعة درجات الطلاب وغيرها من الأشياء الأخرى.

وقالت الشركة أن تطبيقها الجديدة رفقة Classroom يقدمان للمدرسين والأكاديميين والطلاب تجربة مميزة لمتابعة أعمالهم بشكل مستمر والاستفادة من التكنولوجيا بأفضل طريقة.

ويتيح التطبيق فرصة كتابة التعيينات من المدرسين للطلاب وتحديد أوقات إنجازها وتسلميها، كما هو الحال مع الإعلانات المختلفة حول الفصل الدراسي، كما سيتمكنون من إضافة روابط أو ملفات مختلفة لتعيينات الطلاب وحلها بشكل مباشر، فيما سيتمكن الطلاب من متابعة فروضهم مباشرة عبر التطبيق.

وسيوفر التطبيق فرصة للمدرسين لتنظيم أعمال ونتائج الطلاب ومتابعتهم بشكل مباشر، حيث سيكون بإمكانهم عمل صفحة خاصة لكل طالب تحتوي على جميع بياناته وأعماله لتسهيل الوصول إليها والتعرف على مستوى الطالب خلال العام الدراسي وتطوره.

بإمكانكم التعرف على التطبيق وتحميله أو متابعة التطبيقات المشابهة من آبل عن طريق زيارة صفحة الأدوات التعليمية.

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