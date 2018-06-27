شاهد بالصور | مصانع صك الذهب في سويسرا

بثروة تتخطى مليار دولار، تعكف مصفاة فالكامبي سا للمعادن النفيسة في سويسرا، على تنقية وإعادة صناعة الذهب في شكل أوقيات.

وتوضح شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن هذه الشركة تعد من أكبر مصنع ومصفى للذهب في العالم، مشيرة إلى أن هذه الشركة الواقعة في بالرينا في سويسرا، توفر أوقيات الذهب، وحبوب الذهب وكذلك العملات الذهبية والميداليات التي تصنع من الذهب، إضافة إلى منتجات آخرى نصف جاهزة.

وتأسست شركة فالكامبي سا عام 1961، وتعد أحد المراكز الكبرى في العالم في تصفية وتحويل الذهب الخام إلى قابل للاستخدام.

والنشاط الهام لهذه الشركة هو تصفية الذهب، فخلال العملية يتم صهر هذا المعدن النفيس لتنقيته وإعداده على شكل حبوب ثم توضح أسفل الماء للتبريد.

ويتم جمع هذه الحبوب بواسطة مغارف كبيرة من الماء، قبل أن تصب داخل دلو حديدي، ليتم صهرها من جديد داخل أفران.

ويصب الذهب بعد ذلك في قوالب مستطيلة ليتم تبريدها مرة أخرى في المياه، وتزن في النهاية كل منها كيلو جراما.

وبعد ذلك، يحفر على هذه السبائك الذهبية أرقام خاصة بالوزن والعام واسم الشركة، ورقم السبيكة.

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