بالصور.. شواطئ كرواتيا المذهلة

حينما يأتي رياح الصيف على كرواتيا، تستعد الشواطئ لاستقبال السياح، والتي تشكل أحد مصادر الجذب الرئيسية للسياحة في هذه الدولة.

توضح شبكة “سي أن أن” الأمريكية أن كرواتيا تضم أجمل الشواطئ والخطوط الساحلية في العالم، لاسيما على البحر الأدرياتيكي.

تبين الشبكة أن شواطئ كرواتيا على البحر الأدرياتيكي تعد واحدة من أهم أسرار هذه الدول، كما أنها أختيرت ضمن مسابقات أجمل الشواطئ في العالم، وقد اكتسبت شعبية أخرى كونها ظهرت في السلسلة الشهيرة “لعبة العروش Game of thrones”.

تشير الشبكة إلى ان أكثر من 100 شاطئ كرواتي أختيرت ضمن جوائز بنقائها وجمالها المذهل، ويرجع الفضل في ذلك إلى كونها شواطئ بيضاء، بينما المياه واضحة ونقية بلون الفيروز.

ومن بين هذه الشواطئ، شاطئ ستينيفا بيتش، والوقع على بعد ساعتين ونصف من مدينة سيليت، ويتشكل هذا الشاطئ بين صخور ضخمة، تعطيه مدهل خاص وكأنها دائرة غير مكتملة.

وهناك أيضا شاطئ كامينجاك ناشيونال بارك، في مدينة إيستريا، هذا الشاطئ المذهل يتميز بلون المياه الأزرق الغامق والمحاط بغابات مذهلة.

شاطئ أوبرنا بيتش، في كرك، ويتميز هذا الشاطئ المعزول بهدوءه الشديد ومياءه الواضحة وخط ساحل طويل، مما يجعله قبلة للسباحين والغواصين.

وهناك أيضا شاطئ بيتش مول بوك، في كريس، ويتميز بجدرانه الصخرية الكبيرة، ويقع على جزيرة تقع بين إيستريا ودالماتيا.

وأيضا شاطئ برجيتش، والذي على الرغم من كونه ليس على قائمة الكثير من السياح، يمتاز بمياءه الرائعة وشواطئه الصخرية، وأيضا وقوعه على قرية تعود للعصور الوسطى.

يضاف إلى القائمة أيضا شاطئ بونتا راتا، في مدينة بريلا، ويقع على صخرة عملاقة ينبت عليها أشجار الصنوبر.

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