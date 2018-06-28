فياريال الإسباني يُشيد بالسعودي سالم الدوسري

أشاد نادي فياريال الإسباني باللاعب سالم الدوسري، مشيراً إلى أن الأخير صنع التاريخ مع المنتخب السعودي، وفقاً لموقع سبورت 360.

ونشر الحساب الرسمي للنادي باللغة العربية، عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر: “سالم الدوسري يصنع التاريخ مع المنتخب السعودي، الهدف الذي سجله مهاجم فياريال منح أول فوز لمنتخبه في مونديال روسيا حيث كان آخر فوز له في كأس العالم سنة 1994 على منتخب بلجيكا بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وكان الدوسري قد سجل هدف المنتخب السعودي خلال لقاءه أمام نظيره منتخب مصر، الذي جمع بينهما لحساب الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018.

وانتهت المواجهة بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، سجلهما سلمان الفرج، وسالم الدوسري في الدقيقتين 50، 94.

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