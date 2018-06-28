خرائط قوقل تُوفّر طرق جديدة لاستكشاف الأماكن التي تُهمك وأكثر

خلال المرحلة الماضية وتحديدًا في الشهر المُنصرم، قدّمت قوقل طرق جديدة لاستكشاف الأماكن في خرائطها “Google Maps”، مما ساعدت في العثور على أفضل هذه الأماكن بغض النظر عن تسميتها، على أن يكون الاستكشاف مُستند لمزاج وأهمية المستخدم، لتعلن اليوم الشركة عن توفير بعض هذه المزايا على المستوى العالمي.

حيث تم إعادة تصميم تبويب Explore “الاستكشاف”، بقدومه الآن مع أيقونات ملونة مستديرة جديدة للفئات، وهناك أيقونة دائرية متحركة تختص فقط بالمطاعم، مع وجود قائمة عامة مميزة، ويكشف التمرير أيضًا عن المزيد من القوائم، بما في ذلك القوائم العامة التي تم إنشاؤها بواسطة مواقع الويب أو بواسطة Google.

كما وأصبحت الخرائط الآن تدعم الحصول على قائمة بالأحداث القادمة القريبة (تلك الموجودة بالفعل في الواجهة القديمة) مع إضافة جديدة وهي إمكانية تحديد توقيت لأحداث مختلفة، فضلًا عن توفير تبويب Explore توصيات سريعة للمطاعم والمقاهي في أي مكان تهتم به سواء كنت تقيم محليًا أو تخطط لرحلة، بالتالي ستتمكن من العثور على المكان المثالي بغض النظر عن مكان تواجدك في العالم.

وليس هذا فحسب بل أن الخرائط الآن تدعم تتبع أفضل أماكن الفطور في المدينة مع قوائم شهيرة من الخبراء المحليين وبمساعدة خوارزميات قوقل، وعلى أندرويد فقط يُظهر تبويب الاستكشاف الآن أهم الأحداث والأنشطة التي تحدث في منطقتك، حيث يمكنك الاطلاع على الصور والأوصاف والفلتر حسب فئات مثل “جيد للأطفال” أو “رخيص” أو “داخلي” أو “خارجي” بحيث يمكنك العثور على النشاط المناسب لتناسب حالتك المزاجية.

وإذا كان لديك سجل للمواقع قيد التشغيل، فإن كل مطعم أو شريط يحتوي الآن على خاصية المطابقة الجديدة، وهو تصنيف رقمي يخبرك بمدى احتمال الاستمتاع بمكان معين بناءً على تفضيلاتك الخاصة، حتى يمكنك توفير الوقت في التمرير عبر قوائم المراجعات والأهم اتخاذ القرار بسرعة حول أين أذهب.

كما وهناك توصيات لتناول أفضل طعام في المدينة والطريقة التي تتناول فيها، وذلك من خلال اخبار الخرائط عن تفضيلاتك للطعام والشراء وللقيام بذلك انتقل إلى إعداداتك لاختيار أنواع المأكولات والمطاعم التي تحبها ، بالإضافة إلى ما أنت بصدده.

أخيرًا هناك علامة التبويب الجديدة For you، من خلالها ستحصل على مصدر إلهام لمغامرة الطهي المقبلة، حيث ستُبقيك هذه العلامة الجديدة على علم بكل ما يحدث في المناطق التي تهتم بها سواء كان ذلك بالقرب من منزلك أو عملك أو المدينة التي تزورها كثيرًا، مع الإتاحة لك باتباع حي لما إذا كان هناك مطعم جديد ساخن في المنطقة على الفور، أو مقهى جديد يتناسب تمامًا مع أذواقك ، أو إذا كان أحد الأماكن المفضلة لتناول الطعام في الأخبار، على أن تكون هذه الميزة متاحة حاليًا فقط على أندرويد وعدة مناطق “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان”.

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