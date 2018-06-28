بن غليطة: الاتحاد لن ينظر في أيِّ مطالب مالية للاعبين خارج العقد الرسمي

أكد رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، أن أي نادٍ لا يلتزم بسقف رواتب اللاعبين، الذي حدده اتحاد كرة القدم سيتعرض لعقوبات، وأن أي نادٍ يملك دليلاً على وجود تجاوزات في هذا الخصوص عليه أن يقدمه إلى لجنة الرقابة المالية في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة والنظر فيها، مطالباً اللاعبين بالإفصاح عن دخلهم الحقيقي من قيمة العقود، وإلا فإن اللجان القضائية في الاتحاد لن تنظر في أي مطالب مالية خارج العقد الرسمي المقدم للاتحاد، مشدداً على أن اتحاد الكرة ينفذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن بعض الأندية طالبت، خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت أول من أمس بفندق ماريوت الجداف في دبي، بتقديم ضمانات إضافية جديدة بخصوص مسألة تطبيق سقف الرواتب، معتبراً أن النظام الأساسي لاتحاد الكرة يسمح بإشهار رابطة دوري المحترفين، بدلاً من لجنة دوري المحترفين، ومخاطبة الهيئة العامة للرياضة لإشهارها، مؤكداً أن التوجه الجديد يمنح الرابطة صلاحيات كاملة واستقلالية، حتى تقوم بتجويد المنتج وزيادة الاهتمام بمسابقات المحترفين، وستحقق نقلة نوعية لكرة الإمارات.

وقال بن غليطة، في تصريحات صحافية عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة للاتحاد، إن «اتحاد الكرة أخذ تفويضاً جديداً من الجمعية العمومية، باعتماد التعديلات الجديدة في مسألة تطبيق سقف الرواتب، وهو ينفذ القرارات التي تصدر من الجمعية، وقرار سقف الرواتب صدر من الجمعية العمومية السابقة، لذلك فإن أي نادٍ لديه بيانات، يمكنه أن يقوم بتقديمها للجنة المختصة، أو معلومات عن أي أمور تتم تحت الطاولة، بإمكانه تقديم شكوى إلى لجنة الرقابة المالية، التي ستقوم بالنظر فيها».

وأضاف «موضوع سقف رواتب اللاعبين محكوم بالقانون، خصوصاً أن الكل بحاجة إلى تطبيق سقف الرواتب لضبط الأمور، كون الحالة الاقتصادية تتطلب ذلك، كما أن اللاعب نفسه عليه الالتزام بالإفصاح عن أي مبالغ أخرى يقوم بأخذها خارج العقد الرسمي، وإلا فإن أي مبالغ أخرى خارج العقد الرسمي يطالب بها اللاعب، لن تنظر اللجان القضائية فيها».

وتابع بن غليطة: «جميع الأندية وافقت على الالتزام بسقف الرواتب، من خلال الجمعية العمومية، واتحاد الكرة أخذ تفويضاً من الجمعية العمومية بتطبيقه، وأنا متفائل خيراً بأن الاجتماع المقبل للأندية في الأول من يوليو المقبل سيضع الحل المناسب لمسألة تطبيق سقف الرواتب، لذلك علينا أن ننتظر ما يسفر عنه الاجتماع المقبل بين الاتحاد والأندية في هذا الخصوص». وكانت الجمعية العمومية قد حددت، خلال اجتماعها الذي عقد أول من أمس بقاعة زعبيل في فندق ماريوت الجداف في دبي، ثلاثة خيارات أمام الأندية لاختيار واحد من بينها بشأن الآلية الخاصة بتطبيق سقف رواتب اللاعبين المحليين المحترفين، تتمثل في المصادقة على اللائحة الحالية التي وضعها الاتحاد، أو إجراء تعديلات عليها، أو اعتماد الإجراءات المتعلقة بالأشهر الستة الأخيرة من عقد اللاعب مع النادي، على أن يكون قرار الأندية التي ستجتمع في الأول من يوليو المقبل في هذا الخصوص بالأغلبية.

وأوضح بن غليطة: «إشهار رابطة المحترفين يقودنا إلى الطريق الصحيح، الذي سنركز فيه لتطوير دوري المحترفين والاخوة في اللجنة سيتابعون عملية إشهار الرابطة مع الهيئة العامة للرياضة، والجمعية العمومية أثنت على هذا التوجه الجديد بإشهار الرابطة ومنحها استقلالية، خصوصاً أن النظام الأساسي للاتحاد يسمح بهذا الأمر، وبالنسبة لي كرئيس اتحاد فإنني أدعم هذا التوجه بإشهار الرابطة، ومنحها الصلاحيات الكاملة».

وشدد رئيس اتحاد كرة القدم على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التكاتف من قبل الجميع، خلف المنتخبات الوطنية في استحقاقاتها الخارجية المقبلة.

وأشار مروان بن غليطة إلى أن الجمعية العمومية وأفقت على الأمور الرئيسة التي طرحت أمامها، وتم اعتماد جميع التعديلات المقترحة على المواد القانونية، التي تم عرضها خلال ورش العمل التي عقدت في اتحاد الكرة بمشاركة الأندية، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تشكيل جميع اللجان القضائية في الاتحاد.

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