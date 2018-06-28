مكاتب طباعة تمارس مهنة المحاماة.. تُوقِع حالات طلاق وتُسقط حضانة أطفال

كشفت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عن تجاوزات تمارس ضد مهنة المحاماة، منها تقديم خدمات الطباعة واستشارات قانونية في منافذ لبيع القرطاسية.

وأوضح لـ «الرؤية» رئيس مجلس إدارة الجمعية نائب رئيس الاتحاد العالمي للحقوقيين زايد الشامسي أن بعض القائمين على مكاتب الطباعة يقترفون أخطاءً قانونية فادحة تجاه العملاء، مستشهداً بوقوع حالات طلاق، وسقوط حضانة أمهات لأطفال بسبب أخطاء مطبعية.

وقال إن جمعية الإمارات للمحامين دقت ناقوس الخطر بعد منح تراخيص لأشخاص لا صلة لهم بالمهنة، ومكاتب طباعة بممارسة اختصاصات مهنة المحاماة مثل طباعة الدعاوى، وتحصيل الديون، وتقديم الاستشارات القانونية.

وأفاد بأن مكاتب الطباعة أضحت تقدم خدمات متخصصة في الاستشارات القانونية مجاناً، على الرغم من أن هذه المهام لصيقة بعمل المحامين ومن صميم مهنتهم، ما أسهم في إحداث حالة من التنافسية، وأثر سلباً في مهنة المحاماة.

بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أمين السر العام علي مصبح علي ضاحي أن محال بيع قرطاسية وسلع غذائية تقدم خدمات تختص بها مكاتب المحامين طمعاً في تحقيق أرباح عالية قد لا يحققها بيع الأدوات المدرسية أو السلع.

وذكر أن مكاتب طباعة تمادت في ارتكابها أخطاء لا حصر لها، لافتاً إلى تقدم سيدة إلى أحد المكاتب لطلب خدمة لائحة «نفقة»، إلا إن الطباع أخطأ في كتابة الدعوى، وأضاف «نفقة وطلاق»، ما دفع القاضي إلى تطليقها بناءً على طلب اللائحة التي كتبها لها مكتب الطباعة.

واستشهد بأم طلبت طباعة دعوى لحضانة أطفالها، غير أن خطأ ارتكبه الطباع دفع القاضي إلى إسقاط حضانة الأم عن أولادها، ملقياً باللائمة على دوائر التنمية الاقتصادية كونها جهة إدارية تمنح التراخيص، ووزارة العدل كونها جهة رقابية.

ودعا إلى استحداث آلية لتنظيم عمل مكاتب الطباعة وتقنين عملها في طباعة العرائض القانونية، وإحالة مثل هذه المهام إلى مكاتب المحامين المتخصصة في ذلك، وإغلاق المكتب في حالة التعدي أو التجاوز.

من جهته، أوضح لـ «الرؤية» رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة علي فاضل، أن دوائر التنمية الاقتصادية تمنح التراخيص لمكاتب الطباعة بالتنسيق وبالتعاون مع وزارة العدل ووفق آلية محددة وليس ارتجالياً.

وحمَّل المتعاملين الأفراد مسؤولية رواج وانتشار عمل مكاتب الطباعة على حساب مكاتب المحامين التي تقدم خدمات نوعية، إذ يفضل كثيرون خدمة السعر الأرخص متجاهلين جودة الخدمة التي يقدمها المحامي.

وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية تنفذ جولات تفتيشية يومية لرصد المخالفين وتطويق ممارساتهم السلبية، محدداً قيمة مخالفة مزاولة نشاط مخالف «جزئي» بـ 1000 درهم، ومزاولة نشاط «كلي» بـ 2000 درهم.

وأرجع لجوء مكاتب طباعة ومنافذ بيع إلى تقديم خدمات تختص بمهنة المحاماة إلى تحقيق الربح السريع، مشيراً إلى ضبط مكتب طباعة في الشارقة تخصص في تنفيذ بحوث علمية لطلبة الماجستير والدكتوراة مقابل خمسة آلاف درهم.

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