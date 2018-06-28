«علقة ساخنة» بدلاً من «المساج»

اختار بائع من جنسية عربية وصديقه أن يحظيا بقليل من الاسترخاء حينما قررا الذهاب إلى أحد مراكز التدليك القريبة من مقر إقامتهما للاستمتاع بجلسة مساج تدوم لساعة، بيد أنهما وعوضا عن ذلك تعرضا لوابل من اللكمات والركلات في كافة أنحاء جسدهما من قبل 6 آسيويين دخلوا فجأة إلى محل التدليك وشرعوا بالسخرية منهما وتسديد اللكمات إلى وجههما.

وقال المجني عليهما في إفادة قدماها خلال تحقيقات النيابة العامة بدبي بالواقعة: إن المتهمين لحقا بهما إلى خارج محل التدليك بعد أن هربا منه واعتديا عليهما بعصي كهربائية وخشبية ومطارق حتى تمكن أحدهما من الدخول إلى إحدى الشقق المجاورة واحتمى فيها حتى وصل رجال الشرطة الذين اتصل بهم.

وبين التقرير الطب الشرعي أن أحد المجني عليهما تعرض جراء الاعتداء عليه لإصابات أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوماً مع تخلف عاهة مستديمة قدر معدلها بحوالي 10 %.

وقررت محكمة الجنايات بدبي معاقبة المتهمين التسعة وهم من جنسيات فيتنامية وقرغيزية وأوزبكية بالحبس، لمدة ستة أشهر وإبعادهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقررة بحقهم.

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