إخلاء 50 شخصاً إثر اندلاع حريق في شقة سكينة بأم القيوين

بواسطة / بتاريخ 2018-06-28 في 10:51 ص /
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تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الشقق بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين ، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

تلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة العاشرة ليلاً ، يفيد باحتراق شقة سكنية ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث ، وتم إخلاء البناية من القاطنين بها وبلغ عددهم 50 شخص والمنطقة المجاورة لها وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

اشرف على الحادث سعادة  المقدم / سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين بالانابة والرائد / احمد بوهارون ضابط مركز الادارة والنقيب / راشد جاسم ضابط مركز الابرق والملازم أول/ علي سالم مدير فرع الاعلام والعلاقات العامة .

واضاف سعادتة المقدم بدور وكفاءة رجال الدفاع المدني على تلبية نداء الواجب في الوصول إلى موقع الحادث في دقائق معدودة والسيطرة على الحريق بكل دقة واحترافية .

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