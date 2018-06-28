1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 10 مليون في “وادي الصفا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.6 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة مليار و 185 مليون درهم من خلال 79 إجراء.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 193 مبايعة بقيمة 421 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضى بقيمة 80 مليون درهم و 173 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 341 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة ورسان الاولى.

و قد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 190 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها18 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و 185 مليون درهم منها 32 رهونات أراضى بقيمة مليار و 100 مليون درهم و 47 رهونات فلل وشقق بقيمة 85 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 418 مليون درهم وأخرى فى منطقة النهده الاولى بقيمة 117 مليون درهم.

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