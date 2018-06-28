باتيللي يستدعي 30 لاعبا لتشكيلة الأبيض الشاب بمعسكر دبي

استدعى الفرنسي ليدوفيك باتيللي مدرب المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة، 30 لاعبا إلى المعسكر الداخلي للأبيض الشاب والذي ينظم للفترة من 28 يونيو الجاري إلى 28 يوليو القادم في مقر اتحاد الكرة بدبي، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2018 أكتوبر القادم في جاكارتا الإندونيسية.

وضمت قائمة باتيللي 30 لاعبا هم: ماجد راشد سلطان، فهد باروت عثمان، عمر ذياب الزعابي من نادي اتحاد كلباء، محمد عبدالرزاق، يعقوب يوسف عبدالله من الإمارات، خيري أحمد خيري، أحمد فوزي جوهر من الجزيرة، عمر سعيد محمد، راشد سالم خلفان من حتا، حمدان محمد المنصوري من دبا الحصن، سلطان سعيد مهبوب، سعيد عبيد الكعبي من الشارقة، رائد رضا عيدان البلوشي، عمر أحمد سالم، أحمد جميل، عيد خميس النعيمي، خلفان حسن الحمادي من شباب الأهلي دبي، عبيد رائد الزعابي من عجمان، سعود عبد الرحمن سعيد المهري، خالد محمد البلوشي من العين، فهد محمد يوسف الحمادي، نهيان عادل السويدي، منصور إبراهيم الحربي، طحنون حمدان سعيد من الوحدة، سهيل عبد الله المطوع، سيف سعيد السويدي، فارس خليل محمد، عبد الرحمن صالح، على صالح، يوسف بخيت المهيري من الوصل.

وكان منتخب الشباب تحت 19 سنة قد خاض مواجهتين وديتين مع المنتخب الأردني في آخر معسكر له في دبي مايو الماضي، حيث خسر مباراة وتعادل في الثانية ضمن استعداداته المستمرة للنهائيات الآسيوية، وبعد هذا المعسكر الداخلي سيتوجه الأبيض الشاب إلى المعسكر الخارجي والذي سيقام في سلوفينيا للفترة من 28 يوليو القادم لغاية 17 أغسطس القادم، ويتخلله أربع مباريات ودية مع منتخبات أوروبية، ومن ثم المشاركة في بطولة تايلند خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر القادم، ثم الانتظام في معسكر داخلي الذي سيتخلله إيضا ثلاث مباريات ودية مختلفة قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي سيسبق نهائيات كأس آسيا في جاكارتا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر القادم ويتخلله مباراتين مع أحد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا، حيث ستكون الفرصة مواتيه للجهاز الفني للوقوف على ملامح التشكيلة الرئيسية للأبيض الشاب التي سيخوض بها النهائيات.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات