الطقس اليوم حار وغائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 29/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 30 / 06 /2018

حار بوجه عام وغائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهربعض السحب المنخفضة شرقا بعد الظهر ، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة بينما تنخفض درجات الحرارة على الساحل الشرقي ، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احيانا خاصة على البحر والمناطق المكشوفة خاصة شمالا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 30 كم/ساعة بوجه عام ، تصل 40 كم / ساعة أحياناً على البحر وبعض المناطق المكشوفة.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

حار ومغبر بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق ، وتظهر بعض السحب بعد الظهر قد تكون ركامية شرقاً، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة بوجه عام، خاصة على البحر والمناطق المكشوفة ، تكون مثيرة للغبار احيانا وقد تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق ، والبحر مضطرب في الخليج العربي و متوسط الى مضطرب احيانا في بحر عمان



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