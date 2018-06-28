مدفعية التحالف العربي تدك مواقع الحوثيين و تحصيناتهم في التحيتا و مصرع 34 حوثيا

استهدفت مدفعية قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع و تحصينات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية التحيتا جنوب الحديدة و وفرت غطاء ناريا كثيفا لمقاتلي المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي أثناء المواجهات مع مسلحي الميليشيات ما أسفر عن تهاوي دفاعاتها و فرار عناصرها وذلك ضمن عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على مركز المديرية و تأمين الطريق الساحلي باتجاه الحديدة.

و لقي 34 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة و قصف دقيق لمدفعية التحالف العربي في ضربات كبيرة و موجعة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية .

وتلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضربات قوية و هزائم ميدانية مؤخرا بالتزامن مع العمليات العسكرية في مختلف الجبهات و التقدم المستمر و المدروس من عدة محاور مما أدى إلى تقهقرها وتمزيق صفوفها الأمر الذي جعلها عاجزة عن الصمود و الثبات في ساحات القتال.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة من قوات التحالف العربي أمس من تأمين منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا وكامل مزارعها وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي في عملية عسكرية مباغتة أجبرتها على الفرار الجماعي من السويق والمغرس والمدمن وكامل مزارع الفازة صوب مركز مديرية زبيد بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.

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