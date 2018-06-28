دراكسلر : سقوط ألمانيا كان متوقعا

قال جوليان دراكسلر، جناح منتخب ألمانيا، إن انهيار الماكينات بالخروج من الدور الأول لكأس العالم، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية 0-2، كان أمرا متوقعا.

وقال دراكسلر في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لقد انطفأت شعلة الفريق، من الصعب التأكيد على أن الأمور كانت على ما يرام بعد الخروج من البطولة”.

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان: “لم أشعر للحظة واحدة أن الفريق كان بنفس الحماس الذي كان عليه في مونديال 2014”.

واختتم: “هذا السقوط كان متوقعا، حتى في التدريبات، بدا على اللاعبين حالة شديدة من الإرهاق مثل التي كانوا عليها في المباريات، لقد افتقدنا لكل عوامل مباغتة المنافس أو الإبداع في اللعب”.

وجمع منتخب ألمانيا 3 نقاط فقط في المجموعة السادسة بفوز على السويد 2-1 والخسارة أمام المكسيك 0-1 وكوريا الجنوبية 0-2.

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