دراسة: البصل الأحمر يساهم في علاج السكر

يعتبر مرض السكري حالة شائعة بين ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وينجم عادة عن خلل في وظيفة البنكرياس الذي لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفاعل خلايا الجسم مع هرمون الأنسولين.

وتتضمن أعراض داء السكري الشعور بالعطش طوال الوقت وفقدان الوزن والحاجة المستمرة للتبول، وللتخفيف من هذه الأعراض يمكننا أن نضيف هذا النوع من الخضراوات الذي يؤدي إلى تقليل مستويات السكر في الدم.

وبحسب اختصاصية التغذية الطبية، الدكتورة سارة برور، فإن اتباع نظام غذائي صحي يساهم بشكل فعال في التقليل من مستويات السكر في الدم، وخاصة تناول بعض الأطعمة مثل البصل الأحمر والثوم.

ووفقًا لإحدى الدراسات التي أُجريت على مرضى السكري ونُشرت في مجلة إحصاءات الصحة البيئية عام 2010، أدى تناول 100 جرام من البصل الأحمر إلى انخفاض كبير في مستويات سكر الدم خلال أربع ساعات، لدى مجموعة من مرضى السكري الذين أُجريت عليهم الدراسة.

وأظهرت دراسة أخرى أن إضافة القرفة للشاي يمكن أيضًا أن يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، إذ إنها تحتوي على كتل من الإنزيمات تسمى الألانين، التي تعمل على استيعاب السكر في الدم وامتصاصه، وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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