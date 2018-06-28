شاهد بالصور | روعة جزيرة كارابورون الألبانية

من كهوف غائرة داخل البحر تبدو كمتاهات، ونقوش غريبة صنعها بحارة تقطعت بهم السبل، تشكل شبه جزيرة كارابورون، أحد المواقع الغريبة في الشاطئ الجنوبي الصخري لألبانيا.

ويوضح موقع “بلقان أنسايت” المهتم بأخبار دول البلقان، أن هذه القطعة الأرضية التي تبرز داخل البحر الأدريكاتي، والتي تحمل اسم شبه جزيرة كارابورون، هي أكثر من كونها موقع صخري، فالخلجان التي تحبس الأنفاس، المنتشرة في شبه الجزيرة هذه، لاسيما الجانب الغربي، هي مخابئ لمهربي الحشيش، أكثر من كونها منطقة جذب سياحي رئيسية، لاسيما لكون الوصول إلى شواطئها يحتاج قوارب أو رحلات طويلة على طرقات شديدة الانحدار.

وحتى هذه الخلجان تحمل اسماء غريبة تعكس مدى الغرابة والسرية التي تحظى بها، فهناك خليج جراماتا، أو خليج المخطوطات، وأخر يسمى راجوزا.

يشير الموقع إلى أن الطريقة الوحيدة للوصول للشواطئ الجميلة في هذه المنطقة هو عن طريق القوارب السريعة، لكن شركات سياحية تنظم بعض الرحلات إلى مناطق محددة في شبه الجزيرة.

ومن هذه الرحلات، رحلة إلى كهف هاكسهي علي، الواقع على الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة، والمتميز بالحفر الغائرة والغريبة داخل المياه.

ويلفت الموقع إلى أن هذا الكهف كبير لدرجة أن سفينة من الممكن أن تمر من خلالاه، أو قوارب عديدة تمر في وقت واحد.

والمكان أيضا محاط بأساطير القراصنة والقصص المورثة، لاسيما مع وجود الكثير من النقوش على الصخور الكبيرة في شواطئ شبه الجزيرة.

وهناك أيضا رحلات إلى قيرة دهرمي، والتي ينبغي أن تمر من خلال الكهف الأزرق المذهل، وكذلك خليج جراماتا، الذي يعد لؤلؤة الشاطئ الألباني.

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