إنستقرام تطلق تطبيق Lite بحجم صغير جداً لمستخدمي أندرويد

أطلقت إنستقرام بدون أي إعلان رسمي تطبيق لايت (Instagram Lite) المُصغر والمشابه لتطبيقها الرئيسي ولكن بحجم أقل بكثير منه، وذلك لإيصال خدمتها إلى أكبر عدد من المستخدمين في جميع دول العالم مهما كان نوع هواتفهم.

ويصل حجم التطبيق الجديد إلى 573 كيلو بايت أي ما يقارب نصف ميغا، بالمقارنة مع حجم التطبيق الأصلي الذي يصل إلى 88.41 ميغا على أندرويد و141 ميغا على iOS. وهو ما يجعل إمكانية تحميل التطبيق للمستخدمين في دول العالم الفقيرة ترتفع بشكل أكبر، خاصة بسبب ضعف جودة وإمكانيات الهواتف لدى غالبية المستخدمين فيها.

وبالطبع كما هو الحال مع ما قامت به فيسبوك تجاه تطبيقاتها بإطلاق نسخة Lite منها، فإنها ستقوم بنفس الأمر مع إنستقرام بجعل التطبيق يقدم أهم المزايا دون غيرها وبدون الحاجة لحفظ الكثير من البيانات على الهاتف.

يُذكر أن عدد مرات تحميل تطبيق الشركة الأساسي على متجر قوقل تخطت المليار تحميل، لكنها تطمح لرفع هذا العدد بشكل أكبر بإطلاقها التطبيق الجديد.

بإمكانكم تحميل تطبيق Instagram Lite عبر قوقل بلاي من هنا.

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