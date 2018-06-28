تعاونية الاتحاد تكشف عن تخفيضات تصل لـ 90 % في فروعها بدبي

أطلقت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة أولى عروضها الترويجية الليلية يوم الاربعاء 28 يونيو من الشهر الجاري، حيث تنطلق الحملة من السابعة مساءً حتى الواحدة صباحاً.

وقال السيد سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق ” العروض التي تصل فيها نسبة التخفيضات لغاية 90% على أكثر من 10 الآف منتج غذائي وغير غذائي حصرياً لحاملي بطاقة الولاء ” تميز ” مشيراً إلى أن العروض الترويجية ستنطلق في جميع فروع تعاونية الاتحاد المنتشرة في دبي “.

وأضاف “أن حملات الترويج الليلي تعد وسيلة فعالة لتقليل حالات الزحام الشرائي في ساعات الذروة، الى جانب حرص تعاونية الاتحاد على طرح عروض ترويجية متنوعة لتلبي احتياجات الجهور، موضحاً أن 3 فروع تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وهي الطوار، وأم سقيم، والوصل، حيث تم تشغيل هذه الفروع على مدار الساعة، من أجل تجربة تسوق جديدة و مريحة لإسعاد مرتادي التعاونية ، وكخطة لتخفيف الازدحام وتجنب الطوابير”.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات