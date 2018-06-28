نجاة عائلة مواطنة مكونة من 26 شخصا من الموت بعد اندلاع حريق في منزلهم بأبوظبي

استيقظ المواطن الإماراتي (أ.ع.خ) وأفراد عائلته فجر أمس الأربعاء، بمنطقة السمحة في أبوظبي، على أصوات طرقات عنيفة على باب مسكنهم، فأسرعوا لمعرفة هوية الطارق، وسبب مجيئه في هذا الوقت المبكر، ليفاجؤوا بأحد المارة يحذرهم من اندلاع حريق كبير أمام الفيلا التي يسكنون.

وقال المواطن الإماراتي (أ.ع.خ) : “للوهلة الأولى، شعرنا بأننا نشاهد مقاطع من فيلم بوليسي أجنبي، لنستدرك سريعاً أن ما يمثل أمامنا هو الواقع، وأن هناك خطراً حقيقياً وداهماً يحيق بنا، إذ بدأت ألسنة النار تمتد إلى واجهة الفيلا لتهدد حياة 26 شخصاً من عائلة واحدة” مكونة من جد وجدة، وأربعة أسر نصفهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن أحد المارة انتبه لاندلاع الحريق بينما كان هو وأفراد عائلته نائمين، ولم يشعروا بشيء، ولولا فاعل الخير وتحذيرهم في الوقت المناسب لوقع ما لا تحمد عقباه، لافتاً إلى أن الحريق بدأ بعد اشتعال مقدمة حافلة متنقلة كرفان، تستخدمها العائلة في أسفارها، ليمتد بفعل الرياح إلى المجلس الخارجي، ومنه إلى السيارات المتوقفة أمامها، حتى وصلت النيران إلى واجهة الطوابق السكنية من الفيلا حيث يقطن مع أبنائه وأسرهم.

ولفت إلى أن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني، وتدخلها في زمن قياسي لإخماد الحريق، أسهمت في الحيلولة دون وقوع خسائر بشرية، واقتصار الأضرار على الجانب المادي، مقدراً الخسائر المبدئية بحوالي 1.650 مليون درهم إماراتي، مضيفاً أن الجهات المعنية تحقق في ملابسات الحادث.

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