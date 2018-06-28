السلطات الفرنسية تحقق مع 10 أشخاص لتحضيرهم عمليات إرهابية ضد المسلمين

فتحت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، تحقيقا بحق 10 أشخاص موقوفين بتهمة التحضير لعمليات إرهابية ضد المسلمين في البلاد.

وذكرت صحيفة “لو فيغارو” المحلية، أن السلطات فتحت التحقيق بحق 10 أشخاص من اليمين المتطرف، تترواح أعمارهم بين 32 و69 عاما.

وأوضحت أن الشرطة عثرت في منازلهم على مواد متفجرة و32 قطعة سلاح.

وبينت أن بين الأشخاص شرطيا متقاعدا وإمرأة.

وكشفت الصحيفة، أن المشتبهين ينتمون لتنظيم “عمل القوات التنفيذية” (أفو)، التي تدعو المجتمع الفرنسي إلى إعلان الحرب ضد المسلمين، وارتكاب أعمال عنف بحقهم.

والأحد الماضي، أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب، في بيان، توقيف الشرطة 10 أشخاص من اليمين المتطرف، يحضرون لعملية إرهابية ضد المسلمين.

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