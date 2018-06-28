الإدعاء الماليزي: اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية “جريمة متقنة”

أفاد الإدعاء العام الماليزي أن حادثة اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ نام التي وقعت في مطار (ماليزيا الثاني) العام الماضي هي جريمة “متقنة التنفيذ والتخطيط”.

وقال الإدعاء العام في بيان له اليوم الخميس أن المتهمتين الرئيسيتين الاندونيسية ستي عائشة والفيتنامية تي هيونغ تلقتا “تدريبات” لضمان نجاح العملية مضيفا ان “أن عنصر العدوانية كان حاضرا وهذا يكفي بحد ذاته لاستبعاد فرضية المزاح”.

وأشاروا إلى أن المزح ينطوي عليه “عنصر الفكاهة والابتسامة” لكن تسجيلات كاميرات المراقبة كشفت أن المتهمتان لم تظهر عليهن مظاهر الفكاهة والابتسامة أثناء وبعد الهجوم مؤكدين أن الحادثة “لم تكن مزحة وكانت المتهمتين تعلمان ماذا يفعلن”.

ويدعي محامو الدفاع بأن المتهمتين كانتا تعتقدان أنهما تمثلان في حلقة تلفزيونية ساخرة من خلال المزاح مع الضحية رافضين الربط بين مقتل كيم جونغ نام في مطار كوالالمبور وتصرفات المتهمتين التي سجلتها كاميرات المراقبة.

وأكد المحامون عدم إثبات هيئة الإدعاء الدوافع المشتركة للقتل مع أربعة كوريين شماليين يشتبه فيهم بارتكاب الجريمة مفيدين بأن هناك تناقضات وردت في تقرير الإدعاء العام في طريقة استخدام غاز الأعصاب (في.إكس) لتنفيذ الجريمة.

واستؤنفت المحاكمة يوم أمس بعد توقف استمر حوالي ثلاثة أشهر فيما تصر المتهمتان عدم تورطهما في جريمة الاغتيال وأنه غرر بهما من قبل ثلاثة كوريين شماليين فروا بعد وقوع الحادثة بساعات إضافة الى تورط دبلوماسي كوري سمحت له السلطات الماليزية بمغادرة اراضيها بعد توتر العلاقات بين البلدين.

من جهته قال القاضي في محكمة مدينة (شاه عالم) العليا عزمي عارفين إنه سيتخذ قرارا في 16 أغسطس القادم بشأن ما إذا كان سيتم تبرئة المتهتين الرئيسيتين في الحادثة أو دعوتهن مجددا للدفاع عن أنفسهن.

واغتيل الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون في 17 من فبراير 2017 في مطار (ماليزيا الثاني) على يد امرأتين ألقتا على وجهه غاز الأعصاب (في.إكس) الذي يعتبر من أسلحة الدمار الشامل ولقي كيم جونغ نام حتفه بعد وقت قصير من رشقه بهذه المادة.

ويتوقع أن يعيد رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد العلاقات مع كوريا الشمالية بعد أن تبادلت الدولتين سحب السفراء العام الماضي حيث وعد في تصريح سابق بإعادة افتتاح سفارة كوالالمبور في بيونغ يانغ قائلا “لا يمكننا قطع العلاقات مع كل دولة تغتال معارضين على أرض دولة أخرى

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات