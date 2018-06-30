الدفاع المدني في عجمان ينقذ مواطنة علق إصبعها بخاتم

نجحت فرقة الإنقاذ والتدخل السريع بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، من تحرير خاتم علق في إصبع سيدة مواطنة ونتج عنه إصابة انتفاخ الإصبع مما أدى إلى احتباس الدم بعد عدة محاولات لنزعه.

وأوضح نائب مدير إدارة المراكز في دفاع مدني عجمان المقدم رائد عبيد الزعابي، بأنه ورد بلاغ إلى منصة الدفاع المدني من قسم الطوارئ بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد عند الساعة الثامنة مساء أمس، يفيد بوجود انحشار خاتم في إصبع سيدة مؤدياً إلى احتباس الدم واحتمال مضاعفة الإصابة وتعرض حياتها للخطر، وعلى الفور تحركت فرقة الإنقاذ والتدخل والسريع من الدفاع المدني إلى الموقع وتمكنوا بمهنية وحرفية من إنقاذ السيدة وقص الخاتم، وتحرير الإصبع خلال فترة قصيرة من الزمن باستخدام معدات خاصة.

وأكد الزعابي أن الدفاع المدني يستجيب ويلبي النداء لكل الحالات الإنسائية في أي وقت، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يولي مثل هذه الحالات أهمية خاصة، حيث تؤكد مثل هذه الاستغاثات من المواطنين والمقيمين ثقة كبيرة من أفراد المجتمع بالخدمات التي يقدم الدفاع المدني، داعياً الجميع بالمبادرة وعدم التردد بالتواصل مع الدفاع المدني عند كل طارئ.

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