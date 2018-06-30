تحديث تيليجرام يدعم استبدال الوسائط المُرسلة بالخطأ والمزيد

حصل تطبيق التراسل تيليغرام اليوم على تحديث جديد يدعم نظام تشغيل اندرويد و iOS، وقد رفع من رقم إصداره إلى Telegram 4.8.10، بدوره هذا التحديث أضاف العديد من الأشياء الجديدة والمهمة بنفس الوقت، أبرزها ميزة استبدال الوسائط المُرسلة بالخطأ، وخيار وضع علامة على الدردشة كمقروءة أو غير مقروءة من القائمة وبواسطة خاصية النقر المطوّل.

والآن يمكنك اختيار البيانات التي تريد إرسالها عند مشاركة جهات الاتصال، بما في ذلك أرقام الهواتف المتعددة وحقول vCard الأخرى، مع ميزة إضافة تسميات توضيحية لأي شيء لم يكن لديه شيء من قبل، وطبعًا هذه الميزة محاذاة بميزة استبدال الوسائط المرسلة بالخطأ مخصصة للأشخاص الذين يرسلون الصور الغير مقصودة، انظر أدناه كيف يكون ذلك.

وليس هذا فحسب بل وفّر تحديث Telegram 4.8.10 إلغاء الرسائل قبل ارسالها والاستماع الى رسائل الصوت والفيديو في وضع 2X إذا كنت في عجلة من أمرك، وإنشاء رابط في قائمة التنسيق لإنشاء عناوين URL للنص، فضلًا عن وجود تحسينات على التطبيق ككل وتحديدًا تحسين تجربة المستخدم عند تصفح نتائج البحث العالمية، والميزة الأهم معاينة الدردشات بالضغط على صورة الملف الشخصي في القائمة الرئيسية.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات