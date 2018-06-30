شاب مواطن يقتحم ورش صيانة السيارات

تكمن قوة الإرادة في الإصرار على تنفيذ الفكرة وليس الوقوف عندها وجعلها مجرد حلم يعيشه الإنسان، واستطاع العديد من الشباب الإماراتي كسر حاجز المستحيل والولوج إلى العمل الحر والسوق المفتوح، لكي يمارسوا هوايتهم ويطوروا مهنتهم التي يرغبون في تحقيقها، ولم يستسلموا لانتظار المرتب آخر الشهر والوقوف في صفوف التوظيف، مستمدين قوة عزيمتهم من قصة الكفاح التي خاضها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونجح بعدها في تأسيس دولة كاملة، ولم يكتف بذلك بل غرس في نفوس شبابها الهمة العالية والطموح اللامحدود في تحقيق أحلامهم من خلال وصاياه وحرص القيادة الرشيدة التي حملت الراية من بعده على تشجيع الشباب الإماراتي لاقتحام كافة المجالات في القطاع الخاص والسوق الحر وعدم الانتظار لتحقيق رغباته.

التقط منصور حسن بن كرم الذي يبلغ من العمر 24 عاماً قفاز التحدي، واقتحم منطقة الحيل الصناعية بالفجيرة، التي تعج بالوافدين وغالبيتهم من العمالة الآسيوية وتخلو من المواطنين، وانخرط بنفسه في تصليح وصيانة السيارات داخل الورشة التي يمتلكها قائلاً: إن العمل في «الجراج» كان رغبة عندي منذ الصغر تحقيقا لشعار «أن يعتمد الإنسان على نفسه ويستغل إمكانياته»، وإيماناً بأن البركة تأتي من عمل اليد، وفي السابق كنت أجلب سياراتي للمنطقة الصناعية لصيانتها عند أحد محال الصيانة وأشعر برغبة شديدة في إصلاحها بنفسي لثقتي بأنني يمكن أن أحقق أفضلية في إصلاح السيارة، ولكن هذه الرغبة كان يصعب تحقيقها في بداية الأمر لأن الصورة المتعلقة بالأذهان هو أن المواطنين يكتفون بدور الإشراف على محال صيانة السيارات التي يمتلكونها، ولكن بعزيمة وإصرار وتشجيع ومساعدة والدي قمت بتأسيس الورشة والعمل فيها بنفسي.

ورغم أنني أعمل في وظيفة حكومية، إلا أنني لم أكتف بذلك، بل أذهب بعد الدوام إلى الورشة وأقضي فيها إلى وقت متأخر من الليل أمارس أعمال الصيانة وأقوم بمساعدة العاملين كأنني واحد منهم وهي ميزة تعلمتها من سيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه الذي يتمتع بالتواضع والتعامل الحسن مع الآخرين.

صعوبات في الطريق

ويشير إلى أن البداية لم تكن سهلة في تنفيذ المشروع فهو يحتاج إلى عزيمة لتحمل الصعوبات والصبر في مرحلة التأسيس وتصاديق وإجراءات الجهات المعنية وغيرها من متطلبات إنشاء ورش الصيانة.

ويضيف: وبعدها قمت بجمع المعلومات حول معدات الصيانة المطلوبة والبحث عن العمالة المناسبة، وكانت هذه من أصعب التحديات التي واجهتني، وهي البحث عن عمال مهرة يساعدونني في صيانة السيارات، وتوفقت بحمد الله في ذلك وقمت بافتتاح الورشة قبل 3 سنوات.

إن التميز في السوق هو واحد من أهدافي عند بداية تأسيس الورشة لأنك في ظل تزاحم الأعمال، وزيادة الطلب على صيانة السيارات وكثرة الورش مع حدة وشراسة المنافسة، كان لابد من إيجاد شيء مميز لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح لضمان الصمود أمام باقي الورش المنافسة الأخرى، ولهذا أنشأت في الورشة غرفة حرق السيارات «الفرن» لعملية الطلاء وتغيير اللون وهي لا توجد في العديد من الورش الأخرى.

القدوة الحسنة

ويبين إنه تعلم من والده الكثير من الميزات التي ساعدته في التغلّب على الخوف، منها خبرة الوالد في مجال التجارة، مشيراً إلى ان الكثير من الأشخاص لا يقدمون على تنفيذ أفكارهم، ولا يتخذون خطوة عملية مهمة في حياتهم خوفاً من الفشل الذي قد يصيبهم أثناء تحقيق رغبتهم، وهذا الأمر متوقع لأن التحرك نحو الهدف والحلم الذي يسعى الإنسان لتحقيقه طريق مزروع بالأشواك، فقد يواجه الكثير من المعوّقات التي تؤثر على تقدمه وبالتالي يصاب بالخوف، ولهذا أدركت من خلال عملي في ورشة الصيانة، أن هذه المعوقات أمر طبيعي، يمكن التغلب عليها، والمُضي قُدماً نحو طريق النجاح.

وتحدث عن عالم السيارات والخطوات المهمة لرعايتها باعتبارها وسيلة لاتنفك عن حياة الإنسان وتلازم الشخص غالب يومه في قضاء احتياجاته قائلاً: إن الكثير من الأشخاص يعتبرون عملية العناية بالسيارة، وفحصها بشكل دوري، والتأكد من سلامتها، أمر ثانوي ولا يكترثون له، والعديد منهم لا يهتم بفحص أجزاء السيارة والتأكد من ضغط هواء الإطارات، ومستوى الماء في مبرد المحرك، وسلامة الإضاءة والإطار الاحتياطي، وغير ذلك الكثير من الأمور التي يجب عدم إهمالها والتأكد منها ومن أدائها بشكل صحيح، مشيرا إلى أن الصيانة الدورية تجنبهم الكثير من المشاكل الأخرى والتي قد تكون صيانتها أصعب.

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