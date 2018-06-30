خليجية تنتصر لصديقتها وتشكو زوجها

تصدر محكمة الاستئناف بدبي، في 18 يوليو المقبل، قرارها بالطعن الذي تقدم به زوج خليجي على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بحقه مطلع مارس الماضي، وقضى بحبسه لمدة 3 أشهر، لأنه تحرش بصديقة زوجته التي تقدمت وصديقتها بشكوى لدى شرطة دبي بحقه بهذا الخصوص في أكتوبر الماضي.

وكانت محكمة أول درجة قررت مطلع مارس الماضي حبس الزوج البالغ من العمر 49 عاماً، ويعمل موظفاً لمدة 3 أشهر كعقوبة له عن تحرشه بصديقة زوجته.

وبينت تفاصيل القضية، أن الزوج وضع يده على الكتف الأيمن لصديقة زوجته، واعتدى على خصوصيتها بأن قام بتصويرها بهاتفه وتوجيه شتائم لها والاستهزاء بها حينما وجه لها الحديث، وهي تسير برفقة زوجته في أحد مراكز التسوق بقوله لها:« ما هذه الأشكال التي تمشي معها زوجتي… شوفوا زوجتي مع من تمشي»، على الفور توجهت الزوجة وصديقتها المجني عليها إلى مركز الشرطة وتقدمتا بشكوى بحقه، حيث تم التحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة التي أسندت له اتهامات بهذا الخصوص أمام محكمة الجنايات.

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