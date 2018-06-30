زيادة الرحلات المنتظمة من مطار رأس الخيمة الدولي قريباً

تعتزم دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة زيادة عدد الرحلات المنتظمة من مطار رأس الخيمة الدولي في الفترة المقبلة، بالتعاون مع شركة طيران العربية.

وأوضح مدير الدائرة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن الرحلات المنتظمة المنطلقة من مطار رأس الخيمة الدولي عبر طيران العربية تشمل حالياً مدن جدة، القاهرة، مسقط، إضافة إلى كل من إسلام آباد، لاهور، بيشاور في باكستان، ودكا في بنغلاديش، مؤكداً أنه سيتم إعلان مجموعة وجهات جديدة تضم دولاً أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال القاسمي إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وجه بضرورة وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتطوير المرافق الخدمية الخاصة بالمطار، مثل إنشاء طريق جديد بالتعاون مع الجهات المعنية في دائرة الخدمات العامة في الإمارة، إضافة إلى توسعة صالات المغادرين والقادمين، لدعم التنمية السياحية والاقتصادية في الإمارة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات