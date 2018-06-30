بالصور.. ريجا : عاصمة لاتفيا الساحرة

تشكل مدينة ريجا، أعجوبة بحر البلطيق، لاسيما بتصميمها المعماري المذهل والراقي، ونهر داوجافا الرائع الذي يشطرها نصفين.

عاصمة لاتفيا، تقع مدينة ريجا على بحر البلطيق من خلال خليج ريجا، وتعتبر مركز ثقافي هام في شرق أوروبا، إضافة إلى احتفاظها بروح راقية من خلال مبانيها الرائعة وشوارعها المرصوفة، إضافة إلى وجود العديد من المتاحف وصالات الحفلات.

تعرف المدينة أيضا باسم “مدينة المباني الخشبية”، وكذلك بالمدينة القديمة في وسطها والتي تضم الكثير من المحلات التجارية والمطاعم، لاسيما حول ميدان ليفو المزدحم.

تضم المدينة ما يعادل ثلث الشعب في لاتفيا، بأكثر من 641 آلف نسمة بحسب إحصاء عام 2016، وتغطي مساحة 307 كلم مربع.

أسست المدينة في عام 1201، ويوضع مركزها التاريخي على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

معظم مباني المدينة منشأة على طراز “المعمار الجديد” وهو نوع من الفن انتشر في القرن التاسع عشر، والذي يمتاز بالعمارة الخشبية، وقد اختيرت المدينة كعاصمة للثقافة الاوروبية في 2014 إلى جانب مدينة أوميا في السويد.

وعلى الرغم من أن عدد سكانها ليس كبير، إلا أن أكثر من ضعف سكانها يزورها سنويا، فبحسب الإحصاءات، 1،4 مليون زائر جاء إلى المدينة في عام 2016.

ويشكل مطارها “مطار ريجا الدولي” واحد من أهم وسيلة التنقل إلى المدينة، ويعد أكبر وأكثر المطارات ازدحاما في جميع دول البلطيق.

ورصد موقع “بورد باندا” المهتم بالصور، مجموعة من الصور المذهلة لهذه المدينة النابضة بالحياة، والتي التقطها زوجين جورجيين.

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