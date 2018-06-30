سامباولي: ميسي عبقري نحاول فهمه

ظهر مدرب المنتخب الارجنتيني خورخي سامباولي اليوم الخميس في مؤتمر صحفي على خلفية مواجهة فرنسا في دور 16 بكأس العالم يوم الجمعة، حيث رد على أسئلة الصحفيين، وفقاً لموقع سبورت 360.

التشكيلة الرسمية التي سيعتمد عليها: “لا أستطيع أن أعطيها بعد، أكرر ذلك، أريد تجنب ما حصل في المباراة الافتتاحية، بعدما أعطيت التشكيلة الأساسية لمباراة إيسلندا في المؤتمر الصحفي..”

عن رصد الكاميرات له وهو يتشير ميسي ضد نيجيريا بشأن ما إن كان عليه إقحام أجويرو: “لم أشاهد الفيديو، أتذكر اللحظة ، ولكن كل ما أتحدث إليه مع اللاعبين هو أمر شخصي، نحن تدربنا على أشياء مختلفة، وحديثي مع ميسي كان إبلاغ له بأننا سنستخدم خطة مختلفة بدفع بمهاجم آخر إلى جانبه. ”

نقاط قوة المنتخب الفرنسي: “نقطة قوتهم في السرعة في التحولات ، فهم يعملون كثيرًا معًا لفترة طويلة ، دخلوا المونديال مع الكثير من اللاعبين ، يلعبون كرة جيدة جدًا وتطورو جماعيا بشكل ممتاز، خاصة في صعودهم بالكرة من خط الوسط”.

أمور يجب تحسينها: “لقد لعبنا جيدا ضد نيجيريا ، نحاول فرض أسلوب لعبنا ، إذا بدأنا في الدفاع من دون كرة ، سنكون في وضع غير موات ، علينا أن نمسك بزمام الأمور من البداية”.

ميسي ، الزعيم: “إنه قائدنا، ملتزم، ودي للغاية، لاعب يرى كرة القدم بشكل مختلف، لديه رؤيته في الملعب التي من صعب فهمها، إنه عبقري يرى أشياء أشياء لا يمكن أن يراها غيره. اللاعبون يحاولون الانسجام معه. هناك بعض اللاعبين الذين نجحوا في ذلك بسرعة ، والبعض الآخر يأخذ وقتاً أطول. لدينا الكثير من المشاعر التي تراكمت منذ وقت طويل ، مما يجعلنا اختبارا خطيرًا للغاية لأي خصم، فرنسا فريق معقد للغاية، لكننا لسنا هنا للمرح. ”

زمام المباراة: “نحن بحاجة إلى تولي زمام الأمور بأنفسنا ، ستلعب الأرجنتين مع السكين بين أسنانها، وسنقاتل كما يجب. نأمل أن نتمكن من التغلب على خطورة الخصم “.

التدرب على ضربات الجزاء: “لم نتدرب عليها بالشكل الكافي ،ولكن سادت أشياء أخرى بسبب ضيق الوقت..”

مستقبله: “جئت إلى حيث كنت أرغب في المجيء. لديّ عقد ، وأنا سعيد للغاية لوجودي هنا ، وطالما أن لدي خيار القتال من أجل ذلك ، سأفعل ذلك كل يوم”.

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