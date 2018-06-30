الطقس اليوم غائم جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 30/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 1 / 07 / 2018

حار إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً على بعض المناطق وتزداد كميات السحب أحياناً قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل 36 كم / ساعة أحياناً على البحر وبعض المناطق المكشوفة.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

حار إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً على بعض المناطق وتزداد كميات السحب أحياناً قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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