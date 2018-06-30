الطقس اليوم غائم جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

بواسطة / بتاريخ 2018-06-30 في 9:26 ص /
sabq2-600x55313

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 30/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 1 / 07 / 2018

حار إلى غائم جزئياً  بوجه عام ومغبر أحياناً على بعض المناطق وتزداد كميات السحب أحياناً قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح

جنوبية شرقية  – شمالية شرقية / 15 – 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل 36 كم / ساعة أحياناً على البحر وبعض المناطق المكشوفة.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

حار إلى غائم جزئياً  بوجه عام ومغبر أحياناً على بعض المناطق وتزداد كميات السحب أحياناً قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

تغريدات
اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

--
%d مدونون معجبون بهذه: