السيطرة على حادثي حريق في السمحة والشهامة بأبوظبي

سيطرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي على حادثي حريق الأول أدى إلى احتراق سيارتين قديمتين بالكامل وثالثة تضررت أضراراً بسيطة بالساحة الداخلية في بيت شعبي بمنطقة الشهامة، والثاني شب في سيارة كرفان وخيمة أمام بيت شعبي بمنطقة السمحة في أبوظبي، دون وقوع إصابات بشرية للحادثين .

وكانت الدفاع المدني تلقت البلاغ الأول من مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي فجر الأربعاء الماضي – في الساعة الرابعة و29 دقيقة عن حادث حريق سيارتين وتضرر ثالثة بساحة بيت شعبي في الشهامة، وعلى الفور تحركت فرقة من مركز الدفاع المدني بالشهامة وباشرت مهامها في إطفاء الحريق ومنع امتداد النيران للبيت الشعبي والمنازل المجاورة .

وتلقت فرقة الدفاع المدني في السمحة البلاغ الثاني في نفس اليوم بالساعة الرابعة و33 دقيقة عن وقوع حريق شب في سيارة كرفان وخيمة أمام بيت شعبي، وباشرت مهامها في إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون وقوع إصابات وتم تصنيف الحادثين بـ “حوادث بسيطة” وتحويلهما للجهات المختصة للتحقيق ومعرفة ملابساتهما.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة لتجنب احتراق سيارات الكرفانات والخيم والالتزام باشتراطات الوقاية من حرائق المركبات، منها إجراء الفحص الدوري والصيانة المناسبة، وتركيب مطفأة الحريق بالمركبة، وفحصها كل ستة أشهر من قبل الجهات المختصة.

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