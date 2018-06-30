وزارة الخارجية تعلن متابعتها ما أثير حول سوء معاملة لمواطنين في جورجيا

قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي أنها تتابع ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من المواطنين لسوء المعاملة في مطارات جورجيا وإجبارهم على الرجوع للدولة.

وأكدت الوزارة على أن سفارة الدولة في تبليسي تتابع هذا الموضوع بكل جدية وتوليه الاهتمام الكبير، كما تتابع أوضاع مواطني الدولة في جورجيا و تعمل على تقديم كافة الرعاية والخدمات التي يحتاجونها خلال تواجدهم في جورجيا.

و دعت الوزارة المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي والاطلاع على ارشادات و نصائح السفر على موقع الوزارة، والتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم 00995595666466 أو رقم مركز الاتصال 800044444

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