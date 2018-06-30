هييرو يحدد نقاط ضعف الدب الروسي

أكد فيرناندو هييرو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، أن فريقه في أتم استعداد لمواجهة نظيره الروسي، في الدور ثمن النهائي لكأس العالم.

وقال هييرو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، اليوم، : “لدينا خطة واضحة في عقلنا، ونعلم مدى جودة لاعبي روسيا، أي منهم يمكن أن يحدث الفارق”.

وأضاف: “لقد درسناهم جيدًا، من إيجابيات ونقاط ضعف، نحن في أتم استعداد ونسعى لنكون إيجابيين، وسنرى ما سيحدث غدًا”.

وتابع: “يجب أن نكون أذكياء، ويجب أن نحل مشاكلنا بسرعة إذا واجهنا موقفًا صعبًا، وهو ما واجهناه من قبل أمام البرتغال والمغرب.. الفريق الروسي قدم مواجهات قوية وهم أقوياء بدنيًا، لذلك بحثنا عن نقاط ضعفهم وحددناها، لأن الخطأ غير مقبول أمام فريق يلعب على أرضه”.

وحول أجواء المونديال، والتنظيم، والمساندة الجماهيرية، قال هييرو: “روسيا بلد رائع بدون مجاملات، ونعلم أن المنتخب الروسي يسانده الكثيرون، بينما نحن نلعب بعيدًا عن وطننا، لكن يبقى كل شيء داخل المستطيل الأخضر”.

وردًا على إمكانية اللعب أمام روسيا بـ3 مدافعين، أجاب: “كل مدرب يدخل بخطة، يمكن أن نقضي الليل للبحث والتفكير، ومع دخول الملعب نغير كل شيء، فكرة القدم مليئة بالمفاجآت لذلك أنا أركز على فريقي وهو قادر على التأقلم مع أي طريقة لعب”.

ويواجه الماتادور الإسباني، منتخب روسيا “صاحب الأرض والجماهير”، غدًا الأحد، على ملعب لوجنيكي في موسكو، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018.

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