شاهد بالفيديو | ينجو من الموت بأعجوبة بعدما اصطدمت سيارة بمحله !

بواسطة / بتاريخ 2018-06-30 في 7:37 م /
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نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو صادماً، يظهر لحظة نجاة “حلاق” من الموت بأعجوبة بعد ما اصطدمت سيارة بقوة بالمحل الخاص به، وفصل بينه وبينها بضعة سنتيمترات فقط.
تعود التفاصيل عندما أظهرت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام السيارة من نوع “نيسان” بالسلم الخاص بمحل “على سيزر”، ولكنه حظه كان كفيلًا بإنقاذه من الموت المؤكد.
علق “على” على الواقعة بأن لم يستوعب نجاته حتى الآن، وأن ما حدث معه معجزة بكل المقاييس.
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