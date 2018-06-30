شاهد بالصور | منزل يبدو عاديا من الخارج لكنه من الداخل مذهل

للوهلة الأولى يبدوا هذا المنزل عاديا، فبابه، وأن كان يظهر بعد التصميمات الفريدة، إلا أنه لا يعطي درجة عالية من الفخامة، لكن بالداخل يبدوا المنظر مختلفا تماما.

يوضح موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير، أن المنزل الذي يبدوا عاديا من الخارج، يبلغ سعره 7.600 مليون دولار، وبدخول هذا المنزل تكتشف عالما آخر، فمن تنانين، وتصميمات مذهلة من الغابات، فإن هذا المنزل يبدوا وكأنه مأخوذ من قصص خيال أو من عوالم أخرى ترصدها الأفلام.

يشير الموقع إلى أن الفنان والمطور العقارير، إيد بميس، من ولاية أوريجون الأمريكية، أراد تحويل قصص الخيال إلى واقع ممكن، من خلال بناء منزلا يعكس المغامرات وجمال الطبيعة وكذلك المعارك.

يقبع هذا المنزل عند سفح جبال أشلاند في ولاية أوريجون، وهو منزل غريب الأطوار وبه تفاصيل مميزة تبدوا مستقاة من كتب خيال.

يبين الموقع أن هذا المنزل بني بواسطة فنانين وشركات بتكنولوجيا صديقة لليئة، فنظام التدفئة على سبيل المثال يعتمد على مسبح يحصل على حرارته من الشمس.

كما يضم المنزل الكثير من القطع الفنية المتفاعلة والتي تجعل المنزل ذات طابع فريد.

يلفت الوقع إلى أن مطور المنزل قضى عام ونصف في بناءه، والذي تبلغ مساحته 706 أكر (فدان تقريبا)، مشيرا إلى أن كل غرفة تكفي لأن يعيش فيها تنين.

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