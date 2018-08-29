الطقس اليوم حار نهاراً مع رياح مثيرة للغبار

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 29/ 08 /2018إلى الساعة 0800 يوم 30 / 08 / 2018

حار ومغبر نهاراً وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

حركة الرياح

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

حار ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

اقرأ ايضا

التعليقات