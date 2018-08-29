متحف الغموض بدبي .. استعدوا لتحدّي الجاذبية المائلة قريباً

يستعد متحف الغموض، لافتتاح أبواب أكبر فرع في شبكته العالمية ضمن مشروع السيف على ضفاف خور دبي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وسيحتضن متحف الغموض في دبي التشكيلة الأكبر من الخدع البصرية مقارنة بالفروع الأخرى حول العالم. وسيأخذ فرع دبي، الذي سيضم 80 من المعروضات متنوعة الأشكال والأحجام، زواره في رحلة فريدة تأسر الأبصار، وتخدع الحواس. إذ سيشكل متحف الغموض في دبي واحداً من أهم معالم الجذب بين المشاريع التراثية والثقافية في مشروع السيف على ضفاف خور دبي، وستبقى قائمة المعروضات الكاملة طي الكتمان إلى حين افتتاحه الرسمي في 12 سبتمبر المقبل، ومن بين المعروضات “نفق الدوّامة”، وهو عبارة عن اسطوانة دوّارة تخدع مَن يمر عبرها، مثيرةً الوهم بأن الأرضية غير ثابتة؛ وغرفة تحدّي الجاذبية المائلة، حيث يبدو زوارها أصغر أو أكبر حجماً بحسب موقعهم ضمن الغرفة.

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