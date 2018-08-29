وكالات سيارات تخفض الصيانة 20 % لتحفيز البيع

أطلقت وكالات سيارات محلية عروضاً تخفيضية لأسعار الصيانة الدورية في مراكز الخدمة تراوحت بين 15 و20 في المئة، سعياً لتحفيز حركة شراء الموديلات الجديدة وكسب ولاء العملاء لتنفيذ عمليات الصيانة داخل الوكالات بعد انقضاء فترات الضمان بالنسبة للسيارات الأقدم استعمالاً.

ووفقاً لمسؤولي وكالات عاملة في السوق المحلي، تهدف الخطوة إلى مواكبة الإجراءات التحفيزية لإنعاش سوق السيارات والتي تمت مناقشتها مؤخراً ضمن اللقاءات الدورية للوكالات مع وزارة الاقتصاد.

وقال مدير في وكالة سيارات بأبوظبي عمار الجهماني إن خفض تكلفة خدمات ما بعد البيع، وعلى رأسها عمليات الصيانة يعد أداة تحفيزية فعالة لإنعاش مستويات الطلب على الشراء من جانب العملاء.

وبين اختلاف برامج الصيانة الممنوحة من وكالة لأخرى، حيث تتبنى وكالات آلية لتضمين تكلفة الصيانة لفترة زمنية تبلغ ثلاث سنوات وتصل في بعض الموديلات إلى سبعة أعوام في إطار مستوى إهلاك محدد مقارنة السعر الأصلي، فيما تطبق أخرى نظام صيانة مجانية أولى مع إبرام عقود أخرى للصيانة الشاملة أومنح خدمات الصيانة بحسب الطلب.

بدوره، أفاد مدير وكالة أحمد بيجاوي بأن اجتماعات الوكالات الأخيرة بإشراف وزارة الاقتصاد، ركزت على إرساء مستويات عالية من الرضا لدى العملاء عبر برامح خدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى أن عمليات الصيانة شهدت الكثير من التخفيضات السعرية مؤخراً سواء من خلال الخصم المباشر على صيانة السيارات الأقدم أو عن طريق تقديم برامج مجانية للموديلات الجديدة.

وأوضح مسؤول خدمة العملاء بمركز صيانة لدى وكالة محلية مصعب بيطار اختلاف آليات خفض الأسعار في السوق المحلي بين العروض المؤقتة المصاحبة عادة لمواسم البيع في رمضان وغيره من جهة، وبين التخفيض المباشر على سعر الخدمة المطبق من قبل بعض الوكالات من جهة أخرى.

وخلص إلى أن معدلات خفض الأسعار المطبقة أخيراً، تتجاوز بكثير مستوى الضريبة المفروض على خدمات الصيانة، بوصولها إلى مستوى 20 في المئة من السعر الأصلي لدى بعض الوكالات العاملة في السوق.

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