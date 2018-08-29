تقرير طبي يؤكد سلامة القوى العقلية لقاتل زوجة المواطن

أكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمل سلامة القوى النفسية والعقلية للمتهم بقتل زوجة مواطن والشروع في قتل طفليها بالسلاح الأبيض في القرية البيضاء بمنطقة الفصيل في الفجيرة.

وقررت محكمة الجنايات التي تسلمت نسخة من التقرير تأجيل نظر القضية إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل وكان المتهم طالب في مستهل محاكمته بعرضه على الطب النفسي، لتحديد مدى سلامة قواه العقلية وقت وقوع الجريمة.

وكانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغاً يفيد بتعرض زوجة مواطن وطفليها وخادمة للطعن من قبل مجهول، فانتقل رجال التحريات والمباحث وفريق المختبر الجنائي إلى الموقع، حيث تبين وفاة الزوجة، وإصابة ابنها (11 عاماً)، وابنتها (تسعة أعوام)، وخادمة 29 عاماً، نتيجة الطعن بسكين.

ثم تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية من التوصل إلى هوية المشتبه به، وبالتحقيق معه أقر بقتل زوجة المواطن وإصابة طفليها والخادمة، ثم قيامه بالفرار من موقع الجريمة.

وأمام هذه الاعترافات، أحيل المشتبه به الشاب إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهم القتل والشروع فيي القتل والسرقة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

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