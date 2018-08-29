الحجامة تتصدر علاجات الطب البديل عند المواطنين

استقبلت مراكز وعيادات الطب البديل في القطاع الخاص بدبي نحو 83 ألف مراجع العام الماضي، أكثر من عشرة آلاف منهم مواطنون، يشكلون نسبة 12.4 في المئة.

وأظهر تقرير لهيئة الصحة في دبي أن أكثر العلاجات التي طلبها المواطنون الذكور هي الحجامة، تليها «كينزوثرابي»، الوخز بالإبر، علاجات الجهاز العضلي والعصبي والعلاج بالطاقة الحيوية.

وطلب نحو 900 مواطن ومواطنة العلاج بالوخز بالإبر، فضلاً عن 100 أقبلوا على العلاج بالنباتات العطرية.

وذكر التقرير أن عدد المراجعين من المواطنين الذكور مقارب لعدد الإناث، مشيراً إلى أن الحجامة كانت أيضاً أكثر العلاجات طلباً من قبل المواطنات، يليها الوخز بالإبر، المعالجة الكهربائية، العلاج بالطاقة الحيوية وكينزوثرابي.

وبلغت نسبة علاجات الطاقة الحيوية 24 في المئة من إجمالي الحالات الواردة إلى مراكز وعيادات الطب البديل في القطاع الخاص بدبي، بينما وصلت نسبة علاجات الجهاز العضلي إلى 11.9 في المئة.

ولم تسجل مراكز الطب البديل إقبالاً على علاجات «المساعدة في تخفيف الوزن»، مقتصرة على ثماني حالات، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاج بالتصحيح الميسر، حيث لم تستقبل المراكز سوى 73 مريضاً.

وتتنوع مجالات وتخصصات الطب البديل والتكميلي المرخصة في الإمارة لتبلغ 29 تخصصاً، منها علاج الإيروفيدا، العلاج المائي، علم التخاطب، علاجات العقل والجسم، العلاج بالأعشاب وتمارين تصحيح الوضع.

اقرأ ايضا

التعليقات