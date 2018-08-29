شاهد بالصور | لا روشيل .. حينما يلمس المحيط السماء

تعد مدينة لا روشيل، من أجمل المناطق في فرنسا، فهذه المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا هي لؤلؤة المحيط الأطلنطي التي يلتقي بها في منظر مذهل.

تضم المدينة أكثر من 75 آلف مواطن، يحملون لقب “روشيليه”، مما يجعلها البلد الأكثر سكانا في جنوب فرنسا.

واكتسبت المدينة شهرتها على مر العصور من خلال ميناواتها الثلاثة المذهلة وأبراجها العملاقة التي تقف كبوابات تحرسانها على مدخل المحيط.

موقع المدينة أيضا متميز، فهي بين بوردو ونانت، ويحميها من العواصف والفيضانات جزر ري وأوليرون وأيكس الذين يقفان بمحاذاتها داخل المحيط.

وإلى جانب ذلك، فالمدينة ثرية بتراث تاريخي وحضري مذهل، فهي العاصمة التاريخية لإقليم أونيس، كما أنها مركز صناعي هام.

وتضم المدينة أيضا قطاع إداري قوي جدا، يعزز من تقدمها، ويشجع السياحة المتزايدة عليها.

في جنوب المدينة يقع شاطئها السياحي المذهل بمياه الشفافة ورماله الصفراء التي تمتزج مع اللون الأخضر للحدائق التي تحيط بالمنازل.

في المدينة أيضا، الكثير من الكنوز التي تعود للعصور الوسطى والتي يمكن زيارتها، مثل وسط المدينة، بتصميمه المعماري الحجري المذهل، والشرفات الجميلة.

المدينة تضم أيضا ساعة لا روشيل العملاقة التي تتحكم في مواعيد دخول الميناء.

ورصد موقع “أم اس أن” المهتم بالتصوير، الجمال المذهل لمدينة لاروشيل، والمنظر الخلاب للمحيط وتمازجه مع السماء على حافة شواطئها.

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