أياكس يعود لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 3 سنوات

أياكس أنهى مواجهة كييف دون أهداف، واستفاد من فوزه ذهابا 3-1 على ملعب يوهان كرويف أرينا.

ليعود أياكس إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد أن شارك فيه للمرة الأخيرة موسم 20142015، ولم ينجح من حينها في تخطي التصفيات.

كما وصل أيك أثينا اليوناني إلى دور المجموعات بدوره، بتعادله على ملعبه أمام فيدي المجري بهدف لكل طرف، مستفيدا من فوزه خارج أرضه ذهابا 2-1.

بيتروس مانتالوس تقدم لأيك في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الفرنسي لويك نيجو التعادل للفريق المجري بالدقيقة 57، هدف لم يكن كافيا لقلب النتيجة.

الظهور في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، هو الأول لأيك أثينا منذ موسم 20062007.

وفي مواجهة أخرى، أمّن يانج بويز السويسري تأهله إلى دور المجموعات، بفوزه بهدفين مقابل هدف على دينامو زغرب الكرواتي، في ملعب الأخير.

دينامو فرّط في تقدمه منذ الدقيقة السابعة بواسطة عزت هايروفيتش، قبل أن يسجل الفرنسي جيلوم أوارو هدفين في الدقيقتين 64 و66، خاطفا التأهل للفريق السويسري، بعد التعادل ذهابا على أرضه بهدف لكل طرف.

التأهل هو الأول ليانج بويز في النسخة الحديثة لدوري أبطال أوروبا بشكلها الحالي.