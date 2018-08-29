جوجل ستعلن عن هواتف Pixel 3 في 9 أكتوبر

وفقًا لموقع بلومبيرج، ستقوم شركة جوجل بالإعلان عن هاتفي Pixel 3 و Pixel 3 XL في التاسع من أكتوبر خلال الحدث المقرر عقده في مدينة نيويورك. وكانت شركة جوجل قد أعلنت عن كل من Pixel و Pixel 2 في 4 أكتوبر من عامي 2016 و 2017 على التوالي في كاليفورنيا، ولكن فضلت الشركة التغيير هذا العام.

ولقد ظهرت الكثير من الشائعات حول هواتف Pixel 3 خلال الفترة الماضية، فستحتوي على نتوء ومنفذ USB-C. كما ظهرت بعض المقاطع التي أكدت على حصول الهواتف على ميزات جديدة مثل مؤثرات الجمال والزاوية الواسعة للكاميرات الأمامية، كما انه من المفترض ان تشمل الهواتف تقنية الشحن اللاسلكي.

ووفقًا لتقارير أخيرة، لقد تم اختلاس عدد من هواتف Pixel 3 XL في السوق السوداء الأوكرانية حيث تم بيعها مقابل 2000 دولار، ولقد ظهرت بالفعل بعض الصور والفيديوهات لها على الإنترنت. ولم تعلق شركة جوجل على ذلك حتى الآن، ومن غير المرجح أن تقوم الشركة بذلك قبل شهر أكتوبر. ولكن يقوم فريقًا أمنيًا من شركة جوجل بالتحقق من كيفية حصول شخص ما على العديد من أجهزة Pixel 3 XL قبل شهرين من الإطلاق.

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