إطلاق قسائم Samsung pay في الدولة

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات اليوم عن إطلاقها قسائم خدمة سامسونج باي ، ما يتيح للعملاء فرصة الحصول على 50٪ خصومات في المطاعم وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى أنشطة السبا والعناية بالجمال واللياقة البدنية. ويمكن استخدام ، المحفظة الرقمية للشركة، في أي مكان تتوفر فيه منصة الدفع بدون تماس، مثل قارئات بطاقات الائتمان اللاسلكية المتوفرة في معظم متاجر البيع بالتجزئة وتعتبر الإمارات الدولة الاولى عالمياً التي تقوم بإطلاق قسائم Samsung Pay في الأسواق التي تتوفر فيها هذه الخدمة.



وتوسع خدمة Samsung Pay نظام الشراكة الخاص بها بشكل استراتيجي لتوفير خدمات وخيارات أكبر وأكثر مرونة للعملاء وتتعاون الشركة العملاقة في مجال الهواتف الذكية مع VoucherSkout، وهو منصة خصم عالية القيمة مقرها بالدولة بموجب اتفاقية رائدة لتطبيق Samsung Pay باستخدام خدمات VoucherSkout، لتوفير قسائم مميزة للأجهزة المزودة بتقنية الدفع بدون تماس من سامسونج في جميع أنحاء الدولة.

وإعتباراً من 29 أغسطس، يمكن لمستخدمي الخدمة الذكية شراء قسائم تمنحهم خصومات بنسبة 50٪ في أكثر من 200 موقع عبر الإمارات وتشمل المتاجر المشاركة مطعم جونز ذا جروسر، جوني روكيت، كولتشا كينغ، وغيرها من المطاعم إضافة إلى مراكز التجميل والعناية بالجمال مثل كلارينز، ريفا صالون للسيدات، سيرا بيوتي لونج ودريم ووركس سبا، والكثير من المراكز الرياضية والترفيهية التي تشمل ياس لينكس جولف كلوب، ذا تراك آت ميدان، دريم لاند آكوا بارك، ثريل زون ووادي أدفنشر. ووجبات الإفطار والغداء في مازينا بفندق العنوان مارينا، ناين سفن وان في أوبروي، والتعلم في مركز البوم للغوص، ومركز بيرلتز للغات وغيرها من المرافق المختلفة.

وتعليقاً على الاطلاق قال محمد غرايبة رئيس قسم مجموعة الأعمال – الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات : “نحن متحمسون جداً لإطلاق قسائم Samsung Pay في دولة الإمارات كقيمة مضافة لمستخدمي هذه المنصة، وتوفير الخدمات الممتعة بطريقة سهلة وآمنة وخاصة للدفع في المتاجر والتطبيقات وعبر شبكة الإنترنت. وقد شهدت دولة الإمارات نمواً مذهلاً في قطاع التجارة الرقمية مدفوعاً باستخدام الإنترنت على نحو غير مسبوق، وارتفاع حجم المحادثات عبر الإنترنت. وقد شهدت خدمة الدفع الذكي إقبالاً كثيراً من قبل العملاء، ونهدف من خلال توفير قسائم الخصم الجديدة إلى تشجيع النمو المتسارع نحو مجتمع غير نقدي، بما يتماشى مع الأهداف المستدامة لحكومة الإمارات العربية المتحدة من أجل رقمنة المعاملات وإنقاذ البيئة “.

أما دافيد توبياس ، مؤسس VoucherSkout فأضاف قائلاً: “يعتبر إطلاق قسائم Samsung Pay أول تعاون تقني من نوعه، بين المنصة التقنية الاماراتية الرائدة والشركة العالمية العملاقة لإنتاج الأجهزة المحمولة. تعتبر فرصة الحصول على قسائمSamsung Pay في الإمارات وخارجها أمر في غاية الأهمية، نظراً للاستخدام المتزايد للهواتف الذكية واتساع السوق على نحو غير مسبوق. ونحن نتطلع قدماً للإعلان عن خططنا للتوسع في الأسواق الأخرى في المستقبل القريب “.

وتتراوح أسعار قسائم Samsung Pay ما بين 5 إلى 100 درهم، ومع ذلك، قد تختلف الأسعار بحسب المبلغ الذي سيتم توفيره. توفر كل قسيمة رمز خصم خاص، يمكن استبداله بخصم 50٪ في متاجر البيع بالتجزئة أو لإنجاز المشتريات عبر الإنترنت. سيتم وضع علامات واضحة بالأسعار على القسائم وشاشات الدفع في التطبيق، إضافة إلى ذلك ، ستكون قسيمة الخصم الاولى من Samsung Pay مجانية.

ولاستخدام قسائم Samsung Pay ، ما عليك سوى اختيار القسيمة في تطبيق Samsung Pay والنقر على زر “استخدام” ثم قم بتمرير الهاتف إلى أمين الصندوق لإدخال رقم التعريف الشخصي للتاجر، والذي سيعرض رمز القسيمة، اعرض الكود على بائع التجزئة واستمتع بخصم 50٪ في عملية مريحة وبخطوة واحدة.

ويمكن لمستخدمي هواتف سامسونج الذكية دفع فواتيرهم بلمسة واحدة دون الحاجة إلى بطاقات الائتمان أو النقود. ويمكن استخدامSamsung Pay على شاشة مقفلة ومتوافقة مع أجهزة POS المستخدمة في محلات السوبرماركت والمطاعم ذات المستوى العالي من الأمان.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تخزين أي بطاقة تقريباً على هذا التطبيق الذكي، باستخدام رمز شريطي يمكنك من إضافة بطاقات الولاء والعضوية والمكافآت بسهولة إلى جهازك. وستكون مطمئناً على معلومات الدفع الخاصة بك مع خمس طبقات من ميزات الأمان البيومترية، بما في ذلك ماسح بصمات الأصابع وماسح قزحية العين وقدرات التعرف على الوجه ورمز PIN ، ونظام الحماية الموثوقة “نوكس”.

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