“طرق دبي” تستعد للعام الدراسي بتوفير 368 حافلة ذكية لـ 17 مدرسة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018 – 2019، من خلال توفير مؤسسة تاكسي دبي أسطول حافلات نقل مدرسي حديثة وذكية ومزودة بأفضل التقنيات، انطلاقا من مواكبتها لتوجهات حكومة دبي الرشيدة بتقديم خدمة نقل مدرسي متميزة وآمنة، حيث فتحت باب تسجيل الطلاب لخدمة النقل المدرسي بالمدارس المتعاقد معها، وقد بلغ عدد المستفيدين قرابة 8873 طالبا وطالبة يمثلون 17 مدرسة وبمعدل 368 حافلة في إمارة دبي.

وأوضحت الهيئة أن خدمة النقل المدرسي التابعة لمؤسسة تاكسي دبي، قد دشنت في العام الدراسي 2015 – 2016 ،117 حافلة لخدمة 8 مدارس وارتفع عدد الحافلات في العام الدراسي 2016 – 2017 إلى 270 حافلة تقدم خدمة متميزة لـ 14 مدرسة ليرتفع عدد المدارس في العام الدراسي 2017 – 2018 إلى 17 مدرسة بعدد 368 حافلة ذكية مزودة بكادر سائقين ومشرفات مدربين على إجراءات الأمن والسلامة مع الطلاب.

وأكدت الهيئة حرصها على اقتناء الحافلات الصديقة للبيئة والمزودة بوسائل السلامة والأمان، وتتسم الحافلات بوجود كاميرات مراقبة تلفزيونية مربوطة بمركز تحكم في مؤسسة تاكسي دبي يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة، حيث ترصد الحركة المتصلة بالطالب من خلال جلوسه على المقعد، وحالة عدم نزوله من الحافلة، إضافة الى التطبيق الذكي DTC School Bus الذي يتيح بدوره لأولياء الأمور تتبع سير أبنائهم من وإلى المدرسة، فضلاً عن جهاز التتبع من خلال الأقمار الاصطناعية الذي يتولى آلية إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور تُبين وقت دخول أبنائهم الحافلة، ومعرفة موعد وصولهم للمدرسة أو منازلهم بأمان، وتم أيضا إضافة تقنيات حديثة إلى أسطول الحافلات المدرسية عبارة عن زر مرتبط بإطفاء المحرك موجود في نهاية الحافلة خلف المقاعد، تلزم السائق بالمرور من أول الحافلة إلى أخرها، ومن خلال ذلك يتم التأكد من خلو الحافلة من الطلاب وعليه يتم إطفاء المحرك والأبواب.

وأضافت: إنه تم فتح باب التسجيل لمدارس جديدة للتعاقد معها لتوفير الخدمة عن طريق التطبيق الذكي DTC School Busالمتوفر على جميع الهواتف الذكية، أو الاتصال المباشر من خلال مركز خدمة المتعاملين التابع لمؤسسة تاكسي دبي 80088088 أو زيارة موظفي خدمة المتعاملين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة عن وضع مؤسسة المواصلات العامة الخطة السنوية الدورية للحملات التفتيشية على الحافلات المدرسية لمشغلي النقل المدرسي، من حيث التزام المدارس والمشغلين باللوائح والقوانين، فضلاً عن رصد حصول سائقي هذه الحافلات والمشرفات على تصاريح مزاولة المهنة، موضحة أن أكثر المخالفات تكراراً والتي تم رصدها في السابق هي مخالفة المواصفات الفنية المعتمدة من قِبل هيئة الطرق والمواصلات بالنسبة للمقاعد والشكل الخارجي والداخلي للحافلة المدرسية.

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