طاقم إماراتي يدير مباراة تشونبوك وسوون سامسونج في دوري الأبطال

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة نادي تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع مواطنه سوون سامسونغ بلو وينغز، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2018، إلى طاقم تحكيم إماراتي بقيادة المونديالي محمد عبد الله حسن، ومعاونيه الموندياليين محمد أحمد يوسف “مساعد أول” وحسن المهري “مساعد ثاني”، والحكم الدولي أحمد الراشدي “حكما رابعا” والدولي الدكتور عمار الجنيبي “حكم إضافي”، والدولي أحمد الكاف ” حكم إضافي” فيما تم تعيين الأردني إسماعيل الحافي مقيما للحكام.

وستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء على ستاد كأس العالم في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، وتعتبر هذه هي المهمة الأولى لطاقمنا المونديالي بقيادة محمد عبد الله حسن بعد مشاركتهم في نهائيات كاس العالم الأخيرة في روسيا وظهورهم المشرف فيها، حيث واصل الطاقم الإماراتي بعد عودته من المونديال التدريبات والتحضيرات استعدادا للموسم المحلي والقاري الجديد.

بدورها تمنت لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم التوفيق والنجاح لطاقمنا في إدارة هذه المباراة المهمة في دوري أبطال آسيا 2018، والعبور بها إلى بر الأمان كما هو معهود عليهم دوما.

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