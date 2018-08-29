وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين لشهر سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل “برنامج الأطباء الزائرين” لشهر سبتمبر 2018 لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، حيث سيقوم الأطباء بزيارة مستشفيات الفجيرة، خورفكان، صقر، دبا، الذيد، مسافي، كلباء والقاسمي لتقديم خدماتهم الطبية في مجال خبراتهم المختلفة وهي جراحة عظام الكتف، أمراض القلب للأطفال، أمراض النساء والولادة، جراحة الأعصاب، جراحة العمود الفقري، العلاج الطبيعي، جراحة التجميل، أمراض القلب التداخلية، أمراض أعصاب أطفال، أمراض الكلى للأطفال، أمراض الرئة للأطفال، والطب الجنيني.

الدكتور حفيظ رحمن هو استشاري أمراض نساء وجراح تنظيري بالمنظار في مستشفى بي في إس ميموريال، كاليكوت، ومستشفى صن رايز، كوشين، الهند، أكمل دراسة الطب في جامعة كاليكوت. ثم تابع دراسته في أمراض النساء والتوليد في جامعة جوجارات بجامعة جون مورس بليفربول وتشمل مجالات خبرته: جراحة المناظير، جراحة إعادة التأهيل، إصلاح قاع الحوض . سيقوم الدكتور حفيظ رحمن بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة في الفترة من 2-3 سيتمبر 2018.

الدكتور دومينيك فرانسوا قازيلي الذي أنهى دراسته الطبية في ليون، فرنسا وفي وقت لاحق تخصص في جراحة مفصل الكتف من خلال الدورات التدريبية والمنح الدراسية في كندا والولايات المتحدة وأسس الدكتور قازيلي المراكز المتخصصة في علاج الكتف في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط. سيقوم الدكتور قازيلي بالانضمام إلى فريق جراحة العظام مع غيره من المهنيين، في مستشفى الفجيرة والقاسمي من 2- 13 سبتمبر2018 .

الدكتورة تشيترا رافيشانكار هي طبيبة القلب للأطفال في مستشفى فيلاديلفيا للأطفال، الولايات المتحدة الأمريكية. أكملت دراسة الطب في جامعة بومباي في بومباي بالهند وتابعت الزمالة في أمراض القلب في مستشفى بيرمنغهام للأطفال، برمنغهام، إنجلترا والزمالة في طب القلب للأطفال في مركز ماونت سيناي الطبي، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. ستقوم الدكتورة شيترا رافيشانكار بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والأطفال في 2 سبتمبر، ومستشفى صقر في 3 سبتمبر ومستشفى خورفكان في الفترة من 4-6 سبتمبر 2018.

الدكتورأحمد البلاط هو مستشار ومنسق لمركز سرطان أمراض النساء جامعة هوسبيتا فرانكفورت، ورئيس مركز سرطان النساء HSK فيسبادن، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ماربورغ كما حصل على درجة Facharzt من الجمعية الطبية في ولاية سكسونيا، تشمل مجالات خبرته أورام المبيض، وكذلك إجراءات الأورام بالمنظار وسيزور مستشفى الفجيرة في الفترة من 02 إلى 06 سبتمبر 2018.

الدكتور جانغ جي سو هو استشاري جراحة الأعصاب في قسم جراحة والأعصاب، مستشفى سوون نانوري في كوريا الجنوبية أكمل دراسة الطب في جامعة تشوانغ-أونغ، كوريا الجنوبية وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من الجامعة نفسها. وتشمل مجالات خبرته: تشوهات العمود الفقري وجراحات العمود الفقري وسيقوم الدكتور جانغ جيسو بزيارة مستشفى دبا في 2 سبتمبر 2018، مستشفى الذيد من 3 إلى 4 سبتمبر 2018 ومستشفى خورفكان 5-6 سبتمبر 2018.

الدكتور لي كيون استشاري متخصص في جراحة العمود الفقري في قسم جراحة الأعصاب في مستشفى انشيون نانوري للعمود الفقري، كوريا الجنوبية أكمل دراسة الطب وماجستير في جراحة الأعصاب في كلية غاتشون الطبية بكوريا الجنوبية، وتشمل مجالات خبرته: جراحة العمود الفقري، تضيق العمود الفقري وعدم الاستقرار وجراحة العمود الفقري بالمنظار وسيقوم الدكتور لي كيون بزيارة مستشفى دبا في 2 سبتمبر 2018، مستشفى الذيد من 3 إلى 4 سبتمبر 2018 ومستشفى خورفكان 5-6 سبتمبر 2018.

الدكتور لي تشانغ اوك هو جراح عظام في مستشفى خوان نانوري في كوريا. أكمل دراسة الطب والإقامة في جراحة العظام في المركز الطبي الوطني، سيول، كوريا وتشمل مجالات خبرته العمليات الجراحية التنظيرية (الكتف والركبتين ومفصل الورك) وتقويم المفاصل (الكتف والمرفق والرسغ والورك والركبة وغيرها) والإصابات الرياضية والصدمات والكسور. سيقوم الدكتور لي تشانغ-أك بزيارة مستشفى دبا في 2 سبتمبر 2018 ، مستشفى الذيد في 3-4 سبتمبر 2018 ومستشفى خورفكان في 5-6 سبتمبر 2018.

دا هي تشوي هي أخصائية علاج طبيعي في مستشفى نانوري جانجنام ، بكوريا. أكملت الدبلوم العلوم في العلاج الطبيعي من جامعة أنسان، كوريا وبكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي، جامعة ايولجي، كوريا وتشمل مجالات خبرتها العلاج الفقري والمفصلي، علاج إعادة التأهيل (شلل نصفي، إصابة الحبل الشوكي ، إعادة التأهيل بعد العملية الجراحية) ، ستزور دا هي تشوي مستشفى دبا في 2 سبتمبر 2018، مستشفى الذيد في 3-4 سبتمبر 2018 ومستشفى خورفكان في 5-6 سبتمبر 2018.

جي هي سونغ هي أخصائية علاج طبيعي في مستشفى نانوري سوون، كوريا وأكملت الدبلوم في علوم العلاج الطبيعي، في جامعة سوون النسائية، بكوريا. تشمل مجالات خبرتها، علاج العمود الفقري اليدوي، التمرين، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلاج بالموجات الصدمية خارج الجسم، EST، علاج البرد، الكتف / الركبة وستقوم جي هي سونغ بزيارة مستشفى دبا في 2 سبتمبر 2018 ، مستشفى الذيد في 3-4 سبتمبر 2018 ومستشفى خورفكان في 5-6 سبتمبر 2018.

الدكتور كيو تشوي هو رئيس عيادة الجراحة التجميلية العالمية في سيول، وأستاذ في كلية الطب، الكاثوليك في جامعة كوريا، سيول. أكمل دراسة الطب في كلية الطب، والطب الكاثوليكي، وجراحة التجميل في مستشفى سانت ماري، سيول وتشمل مجالات خبرته، الجراحة التجميلية، جراحة العيون، جراحة تجميل الوجه، جراحة رفع الوجه، سيزور الدكتور أو كيو تشوي مستشفى صقر في 9-10 سبتمبر، مستشفى القاسمي في 11 سبتمبر ومستشفى الفجيرة في 12-13 سبتمبر 2018.

الدكتور ديوك يونغ أوه هو رئيس قسم جراحة التجميل ، مستشفى سيول سانت ماري.أكمل دراسة الطب من كلية الطب، والجامعة الكاثوليكية للطب، وجراحة التجميل، مستشفى جانجنام سانت ماري، سيول، كوريا وتشمل مجالات خبرته، جراحة اليد وإعادة البناء، العيادة الطبية التجميلية، إعادة بناء الثدي وإدارة الندب، سيقوم الدكتور ديوك يونج أوه بزيارة مستشفى صقر في 9-10 سبتمبر، مستشفى القاسمي في 11 سبتمبر ومستشفى الفجيرة في 12-13 سبتمبر 2018.

الدكتور أشيش بومكار يعمل حاليا كمستشار الأنف والأذن والحنجرة في ثين، الهند، وهو مستشار فخري في جامعة مومباي. حصل على شهادة الطب والماجستير في الأنف والأذن والحنجرة من جامعة بيون. وتشمل مجالات خبرته إعادة الإعمار الجراحي للأذن الخارجية وجراحة ستابيس وسيقوم الدكتور أشيش بومكار بزيارة مستشفى القاسمي من 16-17 سبتمبر 2018.

الدكتور جين فجاديت يشغل منصب المدير المشارك في “وحدة أمراض القلب التدخلي” في عيادة باستور في تولوز، فرنسا. حصل على شهادة الطب والدبلوم في أمراض القلب من مستشفى جامعة تولوز. وتشمل مجالات خبرته: تقييم التكنولوجيات الجديدة في أمراض القلب التداخلية وسيقوم بزيارة مستشفى القاسمي خلال الفترة 16-20 سبتمبر 2018.

الدكتور سيدهارث شاه أخصائي أعصاب في طب الأطفال يعمل في العديد من المستشفيات الرائدة في أحمد أباد وولاية غوجارات، الهند. أكمل الدكتور سيدهارث شاه شهادة الطب في جامعة غوجارات، الهند. كما سعي في وقت لاحق لتدريب إضافي في الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل في لندن وتشمل مجالات خبرته: الصرع، والشلل الدماغي، التأخر في النمو، والاضطرابات العصبية والعضلية، والاضطرابات الوراثية. سيقوم الدكتور سيدهارث بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة، الشارقة خلال الفترة من 17-21 سبتمبر 2017.

الدكتور غالب الداعوق هو أخصائي أمراض الكلى لدى الأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال، الولايات المتحدة الأمريكية. أكمل دراسة الطب في كلية الطب في جامعة بيروت الأمريكية، وتابع زمالة أمراض الكلى لدى الأطفال والإقامة في طب الأطفال في مستشفى ماساتشوستس العام وسيقوم الدكتور غالب الداعوق بزيارة مستشفى صقر في 23 سبتمبر، ومستشفى الفجيرة في 24 سبتمبر، ومستشفى القاسمي للنساء والأطفال في 25 إلى 26 سبتمبر 2018.

الدكتور جوناثان بوتشاليسكي مدير برنامج الرئوي التداخلي، أستاذ مشارك في الطب في جامعة ييل، نيو هافن .أكمل دراسة الطب في كلية الطب في جامعة ولاية رايت و حصل على الاقامة في الطب الباطني وطب الأطفال من جامعة ولاية أوهايو ومستشفى كولومبوس للأطفال، كولومبوس، أوهايو. ثم تولى الزمالة في طب الرئة والعناية الحرجة للبالغين والطب الرئوي للأطفال من جامعة سينسيناتي والمركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي ، أوهايو. وتشمل مجالات خبرته، أمراض القلب التداخلية. سيقوم الدكتور جوناثان بوشالسكي بزيارة مستشفى مسافي ومستشفى القاسمي للنساء والأطفال من 23 إلى 27 سبتمبر 2018.

الدكتور مالك نصار هو استشاري الطب الجنيني في مركز كليمنصو الطبي ومدير في عيادة دياغنوستيك ما قبل الولادة، لبنان. أكمل دراسة الطب ودبلوم في أمراض النساء والولادة في جامعة القديس جوزيف في لبنان كما أكمل دبلوم مزدوج في طب الجنين والموجات فوق الصوتية التوليدية في جامعة رينيه – ديكارت – باريس وجامعة فرساي سانت كوينتين أون إيفلينس على التوالي وتشمل مجالات خبرته: طب الجنين وسيقوم الدكتور مالك نصار بزيارة مستشفى كلباء من 23 الى 26 سبتمبر 2018.

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