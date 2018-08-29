مصير مجهول لشاب فقد في بحر خورفكان والغواص في قفص الإتهام

حددت محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية جلسة يوم غد الخميس للنطق بالحكم في قضية جزائية متهم فيها مدرب غوص بالتسبب في فقدان شاب خلال حصة غوص في مياه البحر.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق، عندما تلقت غرفة العمليات الشرطية في مدينة خورفكان بلاغاً يفيد بفقدان الشاب أثناء خروجه إلى البحر برفقة مدرب الغوص، فتحركت فرق الإنقاذ إلى موقع غرق الشاب، ولم تتمكن قوات البحث من العثور على أي أدلة بشأن الشاب المفقود.

واستدعى رجال الشرطة مدرب الغوص، وبالتحقيق معه أقر بأنه حصل على تصريح بممارسة الغوص مع الشاب على مسافة ثلاثة أميال من الشاطئ، في حين تبيّن أن موقع الحادثة يبعد أحد عشر ميلاً.

على ضوء هذه الأقوال، أحيل المدرب إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الإهمال والتسبب في فقدان المتدرب، وأمرت بإحالته إلى القضاء لبدء إجراءات محاكمته.

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