333 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ 22 مليون في “جبل علي”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 333 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 85 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضى بقيمة 68 مليون درهم و 74 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 68 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وتلتها منطقة جبل على بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 6.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها8 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 197 مليون درهم منها 21 رهونات أراضى بقيمة 171 مليون درهم و 23 رهونات فلل وشقق بقيمة 26 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 96 مليون درهم وأخرى فى منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 25 مليون درهم.

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