هزاع بن زايد يرعى حفل قرعة كأس رئيس الدولة وجوائز اتحاد الكرة

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم يقام حفل قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتصفيات التمهيدية ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018- 2019 ، وجوائز الاتحاد للموسم 2017- 2018 في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين في جامعة الإمارات بمدنية العين.

وبهذه المناسبة ثمن سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة المحلية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذا الدعم يعد أهم أسباب النجاح الذي أخذ بالرياضة الإماراتية إلى منصات التتويج وحول الدولة إلى عاصمة للرياضة العالمية، وتقدم رئيس الاتحاد بعظيم الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على رعايته لحفل قرعة كأس رئيس الدولة والأنشطة المرافقة لها، مشيداً بتوجيهات سموه السديدة التي تعد منهاج عمل لأسرة كرة القدم الإماراتية.

وأكد رئيس الاتحاد، أن رعاية سموه الكريمة لهذه الأنشطة الحيوية تعطي دفعة قوية لموسم رياضي جديد يبشر بالخير والذي يأتي متزامنا مع استضافة الدولة لنسخة جديدة من كأس العالم للأندية 2018 وكأس آسيا -الإمارات 2019.

ولفت بن غليطة، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للحركة الرياضية يضع على عاتقنا مسؤولية العمل المستمر وتطويره من أجل بلوغ منصات التتويج ورفع علم بلادنا عاليا في المحافل الرياضية القارية والدولية.

من جهة أخرى قال سعادة محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إن الأمانة العامة وضعت اللمسات الأخيرة لحفل القرعة والجوائز، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى أن يكون هذا الحفل خير محطة ينطلق منها الموسم الجديد الذي نأمل أن يكون مميزاً في كل شيء، مؤكداً إن إقامته في جامعة الإمارات خطوة مهمة، لما لهذا الصرح العلمي من مكانة عظيمة في نفوس أبناء وبنات الدولة، فجامعة الإمارات معلم علمي حضاري تأسس بقرار حكيم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في عام 1976، حيث تخرجت من هذا الصرح أجيال مختلفة ساهمت ولا زالت تسهم في بناء الدولة.

وتقدم الأمين العام، بالشكر إلى الإدارة العليا للجامعة وفي مقدمتها معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الأعلى للجامعة، وسعادة الدكتور محمد البييلي مدير الجامعة على الجهود الكبيرة وتوفير سبل النجاح للحفل الكروي.

وأوضح الأمين العام إن آلية قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى والتصفيات التمهيدية للموسم 2018- 2019 ستكون على النحو التالي: في مسابقة الكأس يتم توزيع الأندية على جدول البطولة بالقرعة بدءً من الدور ال16، وستقام قرعة بعد كل دور من أدوار البطولة للفرق المتأهلة لتحديد أطراف المباريات بحضور ممثلي الأندية، وسيتم وضع نادي العين بطل دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2017 – 2018 على رأس المجموعة الأولى ومنحه رقم (1)، ووضع نادي الوحدة الحائز على المركز الثاني في دوري الخليج العربي على رأس قائمة المجموعة الثانية ومنحة الرقم (16)، وإجراء القرعة بين بقية أندية دوري الخليج العربي ( الوصل، النصر، شباب الأهلي دبي، الشارقة، الجزيرة، عجمان، دبا، الظفرة، الإمارات، بني ياس، اتحاد كلباء، الفجيرة )والفريقين المتأهلين من من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018- 2019, وذلك على الأرقام ( 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15).

وعلى صعيد قرعة دوري الدرجة الأولى أشار الأمين العام إن المسابقة ستقام بنظام الدوري من دورين، ويتم إجراء القرعة بين أندية (حتا، الحمرية، خورفكان، العروبة، الذيد، مسافي، دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون).

النادي الذي يحرز المركز الأول في نهاية الدوري يتوج بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018-2019، ويتأهل الناديان اللذان يحرزان المركزين الأول والثاني إلى دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2019-2020.

أما قرعة التصفيات التمهيدية فتقسم الأندية إلى مجموعتين طبقا للترتيب النهائي لدوري الدرجة الأولى للموسم 2017 -2018، والناديان الحاصلان على المركز الثاني من ملحق الصعود إلى دوري الخليج العربي وفقا للمستويات التالية:

المستوى الأول (حتا، الحمرية).

المستوي الثاني أندية (خورفكان، العروبة، الذيد، مسافي).

المستوى الثالث أندية (دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون).

وتقام بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولا بجدول المباريات.

وفي حال تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد المراكز في جدول الترتيب النهائي، طبقا للمادي (21) من لائحة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى.

اقرأ ايضا

التعليقات