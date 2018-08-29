عروض صيف الشارقة تزداد زخماً عشية العودة إلى المدارس

تُواصل “عروض صيف الشارقة 2018″، الحدث التجاري والسياحي الأكبر من نوعه الذي تُنظّمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بوتيرة سنوية خلال موسم الصيف، فعالياتها بوتيرة إيجابية متصاعدة وبزخم نشط ومتنامي مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس.

وأشادت مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالنجاح المتواصل الذي تحققه “عروض صيف 2018” منذ انطلاقها في أول أغسطس الماضي والتي تستمر فعالياتها لغاية 16 سبتمبر المقبل، متوقعة إزدياد إقبال المتسوقين في الأسبوعين المقبلين وتحقيق مزيد من العوائد المجزية للقطاع.

وقالت هناء السويدي رئيس قسم المهرجان والعروض “دخلت عروض صيف الشارقة أسبوعها الخامس وسط إقبال متنامي من قِبل الجمهور للتمتع بفعالياته المتنوعة والاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية في الأسبوعين الأخيرين من العروض”.

ومن جانبه قال حمد اللواتي رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق في الغرفة أن قطاع مراكز التسوق يتوقع انتعاش الحركة التجارية مجدداً للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الموسم الحافل بالأنشطة والغني بالجوائز القيّمة، وهو ما يُشكل استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته “حملة تخفيضات الصيف الكبرى” التي استمرت لثلاثة أيام قبل عيد الأضحى المبارك في ضوء الحسومات القياسية التي أتاحتها متاجر التجزئة والتي وصلت نسبتها إلى 80% على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع والعلامات التجارية.

وأشار حمد اللواتي إلى أن مراكز التسوق والمحال التجارية أكملت استعداداتها لاستقبال واستقطاب أكبر عدد من المتسوقين مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس مطلع سبتمبر المقبل عبر إطلاق حزمة من العروض الترويجية والحسومات الجاذبة والجوائز القيّمة على تشكيلة واسعة من المنتجات وخصوصاً المستلزمات المدرسية والألبسة والأحذية وغيرها من البضائع الاستهلاكية، وذلك وسط مشاركة أكثر من 2000 محل بيع بالتجزئة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية من الإمارة.

وأعرب حمد اللواتي عن شكر مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق لغرفة الشارقة على جهودها ودعمها لمؤسسات القطاع من خلال تقديم التسهيلات وإطلاق المبادرات النوعية والدورية والموسمية من مهرجانات وحملات ترويجية وأنشطة ترفيهية ومسابقات وسحوبات تسهم بشكل لافت في تنشيط حركة المبيعات وجذب المستهكلين والزوار والسياح وبما يلائم مختلف الميزانيات والأذواق والفئات العمرية، مؤكداً أن هذه الفعاليات المتنوعة تعزز مكانة الشارقة في مجال تنظيم المهرجانات والعروض وتنعكس بشكل إيجابي على النهوض بقطاع تجارة التجزئة بالإمارة وضمان نموه المستدام.

وتتميز مراكز التسوق في الشارقة بمواصفات عالمية وبتقديم تجربة تسوق مميزة وممتعة للزوار من خلال ما تضمه من علامات وأسماء تجارية مرموقة ومرافق ترفيهية فريدة مناسبة لمختلف أفراد العائلة وتوفر للمتسوقين أجواء مليئة بالبهجة والسعادة والرضى، في إطار حرص قطاع مراكز التسوق على إعادة تعريف معايير صناعة التسوق وإحراز مكانة عالمية مرموقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتقام عروض صيف الشارقة للعام الثاني على التوالي تحت مظلة “مهرجان صيف الشارقة” الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة. وتترافق العروض مع توليفة من الأنشطة الترفيهية والتراثية المميزة التي تنظمها مراكز التسوق لاستقطاب العائلات والمتسوقين والسياح فيما لا تزال في جعبة العروض الكثير من الفاجآت السارة. وتندرج عروض الصيف في إطار سعي غرفة الشارقة إلى تعزيز دور الإمارة الريادي في تنظيم العروض الترويجية وإبراز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية وتفعيل الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التسويقية في الأسواق بما يخدم الاستثمار ومجالاته المتعددة ودعم فعاليات القطاع الخاص المحلي تحقيقاً للرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة.

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